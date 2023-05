Al Salone OFF di Torino Oltre lo Specchio di Alice

di Redazione FGB [1], 9 Maggio 2023

Il tema del Salone Internazionale del Libro di Torino quest'anno è Attraverso lo specchio [2].

Proposto come un motto, un desiderio che porta chi lo esprime a travalicare la quotidianità e la passività per sconfinare in nuovi mondi dove il reale e il fantastico si mescolano, dove tutto è possibile. La meraviglia celata dietro lo specchio.

Inevitabile allora cogliere l'opportunità del Salone Off [3], evento diffuso nato nel 2004 per portare il Salone del Libro in tutta la città di Torino, per discutere insieme a Piero Bassetti il suo Oltre lo specchio di Alice. Governare l'innovazione nel cambiamento d'epoca [4] edito da Guerini e Associati.

L'appuntamento è previsto per il 16 maggio 2023, dalle ore 17:30, invia del Carmine 14, nella Sala del '900 del Polo del '900 [5].

L'autore Piero Bassetti dialogherà con: Piero Gastaldo, Presidente Fondazione 1563; alcuni membri del Young Advisory Board della Fondazione Compagnia di San Paolo e gli studenti del Collegio Einaudi e del Politecnico di Torino, corso di Design Sistemico. L'appuntamento sarà aperto da un saluto di Emiliano Paoletti, Direttore Polo del '900. A moderare saranno Paolo Verri e Alessandra Girardi.

Per effetto di un salto di sapere, nel nostro XXI secolo l'innovazione ci pone di fronte allo specchio di Alice nel momento in cui lei vi passa attraverso, consegnandoci a un'epoca di affannosa ricerca. Dopo la rivoluzione digitale, dopo aver sequenziato e ritoccato il DNA, dopo aver affidato all'algoritmo porzioni del nostro tempo e delle nostre scelte, stringiamo tra le mani un potere orfano di potenza. Allo stesso modo, eravamo abituati a considerare il potere legato al controllo del territorio; eppure, in un mondo glocal, dove (quasi) tutto ha il privilegio della mobilità, le categorie progettuali fondamentali, scompaginate, ci obbligano a pensare l'epoca nuova.

