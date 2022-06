Culture digitali-intersezioni: filosofia, arti, media. Il convegno AIUCD.

di Redazione FGB [1], 30 Maggio 2022

Il convegno annuale dell'Associazione per l'Informatica Umanistica e la Cultura Digitale [2] (AIUCD), nel 2022 sarà ospitato dal Centro interdipartimentale di ricerca in digital humanities [3] in collaborazione con i corsi di Laurea in Filosofia, DAMS, Beni Culturali e Digital Humanities e si svolgerà a Lecce tra il primo e il 3 giugno.

AIUCD è la maggiore associazione italiana del settore, promuove e diffonde la riflessione metodologica e teorica, la collaborazione scientifica e lo sviluppo di pratiche, risorse e strumenti condivisi nel campo dell'informatica umanistica e nell'uso delle applicazioni digitali in tutte le aree delle scienze umane, oltre a favorire la riflessione sui fondamenti umanistici delle metodologie informatiche e nel campo delle culture di rete. AIUCD fa parte del circuito internazionale delle EADH-European Association Digital Humanities e membro di diritto dell'ADHO - Alliance of Digital Humanities Organizations.

Le ultime due conferenze annuali si sono svolte rispettivamente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano [4] (2020) l'Università degli Studi di Pisa [5] (2021).

Si tratta quindi di un convegno annuale che dà prestigio alla nostra comunità e che rappresenta per tutti noi occasione di crescita e confronto a livello internazionale, sostenuto anche dal Centro DH.

L'obiettivo della Conferenza AIUCD2022 è indagare l'azione trasformativa del digitale (+D) nell'interazione con la filosofia, le arti, i media e le loro intersezioni. La comunità scientifica è invitata a riflettere sul contributo, sia teorico che pratico, dato dall'informatizzazione delle conoscenze e dalla digitalizzazione delle pratiche nei rispettivi ambiti.

Il Convegno si avvarrà del contributo dei massimi esperti nel campo della cultura digitale: AIUCD 2022 sarà aperto dal Prof. Floridi (professore ordinario di filosofia ed etica dell'informazione presso l'Oxford Internet Institute dell'Università di Oxford, dove è direttore del Digital Ethics Lab, nonché professore di Sociologia della comunicazione presso l'Università di Bologna) con una lectio magistralis su "Semantic capital: its nature, value, and preservation" e sarà chiuso dal Prof. Maurizio Ferraris (Professore ordinario di filosofia teoretica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Torino, Direttore del LabOnt dell'Università di Torino e noto studioso della documedialità) con una lectio magistralis conclusiva sul "Webfare". AIUCD2022 vede inoltre la partecipazione di prestigiosi invited spekers [6], come Maria Grazia Mattei (Meet the Media Guru) Gino Roncaglia (Università di Roma e Rai Cultura Digitale), Anna Bisogno (Università Telematica Mercatorum), Riccardo Fedriga (Università di Bologna).

Il Convegno in numeri

5 aree tematiche (testo, arti, filosofia, contenuti, intelligenza), 86 relatori, 44 paper, 8 poster, 1 panel dedicato ai centri, 1 tavola rotonda dedicata a Giuseppe Gigliozzi, 8 sessioni plenarie, 7 sessioni parallele, 2 Keynote Luciano Floridi e Maurizio Ferraris; 4 Invited speaker Anna Bisogno, Gino Roncaglia, Maria Grazia Mattei, Riccardo Fedriga.

2 Sedi: Unisalento, Ex Convitto Palmieri - Museo Castromediano.

1 spettacolo teatrale a cura del Teatro Pubblico Pugliese

Per la giovane ricerca:

Premio Gigliozzi, Small Grats, Premio "Cultura digitale" del Centro DH.



