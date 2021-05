Dialogo con Simone Pieranni, autore di Red Mirror

di Redazione FGB [1], 11 Maggio 2021

Il nostro futuro si scrive in Cina.

"Questo libro prefigura il nostro futuro prossimo. Quello quotidiano delle nostre case, delle città in cui abitiamo, fino ai nuovi e pervasivi usi che faremo degli smartphone. Ma questo futuro sta già accadendo in Cina: intelligenza artificiale, veicoli a guida autonoma, tecnologie green, smart city, riconoscimento facciale... Lì, chi progetta il nostro mondo di domani è già all'opera." (dal sito di Editori Laterza [2])

Un libro con al centro questi temi, mai come ora così attuali, doveva necessariamente finire nel radar di Fondazione Bassetti, da più di 25 anni impegnata a discutere di innovazione responsabile e dell'impatto delle nuove tecnologie sulle società.



Per questo siamo lieti di invitare gli amici di Fondazione all'incontro in cui l'autore SIMONE PIERANNI

dialoga con

Juan Carlos De Martin Introduce e modera

Angela Simone



18 maggio 2021, ore 17:30

online via piattaforma Zoom

Per seguire e partecipare registrarsi usando QUESTO LINK [3]

, laureato in Scienze Politiche, nel 2009 ha fondato China Files, agenzia editoriale con sede a Pechino che collabora con media italiani con reportage e articoli sulla Cina. Dal 2006 al 2014 ha vissuto in Cina, scrivendo per media italiani e internazionali. Dal 2014 lavora alla redazione esteri del Manifesto. Assieme a Giada Messetti, è autore del podcast sulla Cina Risciò, prodotto da Piano P.È autore di Brand Tibet (Derive Approdi, 2010), Cina Globale (Manifestolibri, 2017), del romanzo Genova Macaia (Laterza, 2017) e di Red Mirror, il nostro futuro si scrive in Cina (Laterza, 2020).

Juan Carlos De Martin professore ordinario di ingegneria informatica e co-direttore del Centro Nexa su Internet e Società, è Vice Rettore per la cultura e la comunicazione del Politecnico di Torino. Dal 2011 è associato al Berkman Klein Center for Internet & Society della Harvard University. È autore del libro "Università futura - tra democrazia e bit" e di oltre 100 articoli scientifici, capitoli di libri e brevetti internazionali. Dal 2014 al 2018 è stato membro della commissione di studio della Presidenza della Camera dei Deputati che ha redatto la Dichiarazione dei diritti in Internet. De Martin è co-curatore di Biennale Tecnologia e membro del comitato d'indirizzo di Biennale Democrazia e membro del Consiglio Scientifico dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani.

-----------------

