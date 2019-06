It's Circular Forum. Future Cities smart, digital and circular. Le città del futuro interconnesse

Il 23 marzo 2019 si è svolta, presso l'Auditorium di Assimpredil Ance a Milano, la seconda edizione del forum sull'economia circolare "It's Circular Forum" [3].

Quest'anno gli interventi sono stati dedicati al concetto di città del futuro e digitalizzazione. Nel rendere disponibili le registrazioni dell'evento curato dall'Associazione 5Vie [4], cogliamo l'occasione per fornire un po' di link ad altri materiali di approfondimento.





INDICE DELLA PAGINA

























Il tema dell'edizione 2019 "Future Cities: smart, digital and circular. Le città del futuro interconnesse" è stato declinato in quattro sessioni:

Città del futuro: quanto puoi essere circolare? Smart city, smart network, big data

Saluti istituzionali di

- Emanuele Tessarolo, 5 VIE ART+DESIGN (video 1)

- Gloria Domenighini, Direttore Generale Assimpredil Ance (video 1)

- Renato Galliano, Responsabile Direzione Politiche del Lavoro, Sviluppo Economico, Università (video 1)

Tavola Rotonda

- Walter Mariotti, Direttore Editoriale, Domus (video 2)

- Gaetano Di Tondo, Institutional and External Relations Director, Olivetti (video 2)

- Nicola Zanardi, CEO, Hub Lab (video 2)

- Francesco Samorè, Segretario Generale, Fondazione Giannino Bassetti (video 3)

- Marco Pennarola, Responsabile Marketing Enterprise and Wholesale, Fastweb (video 3)

- Elio Catania, Presidente, Confindustria Digitale (video 3)

Costruire per il futuro - vecchi siti, nuovi materiali e nuove tecnologie

Speech

- Fabio Altitonante, Sottosegretario alla presidenza Regione Lombardia con Delega a Mind (ex Area Expo)

Tavola Rotonda

- Nadia Boschi, Cemea Sustainability Manager at Bovis, LendLease

- Mikaela Decio, Responsabile Sostenibilità Ambientale, Mapei s.p.a. (video 5)

- Massimiliano Zagni, Resp. Aree Infrastrutture e Bonifiche Progetto Bagnoli Invitalia (video 5)

- Tommaso Cossu, International Urban Planning Consultant, UN-Habitat Iraq Programme (video 6)

- Andrea Bonessa, Vicepresidente Ass. Giacimenti Urbani (video 6)

Riusare: estendere la vita dei prodotti, recuperare gli scarti, migliorare la vita

Tavola Rotonda

- Nicola Giuggioli, CEO, Eco Age (video 7)

- Simone Santini, Vice President Sales Italia, Adidas (video 7)

- Alessandro Frondella, Direttore Generale Ferrarelle s.p.a. (video 7)

- Lucio Fusaro, Presidente Power Volley Milano, Finelga s.p.a. (video 8)

- Pierangelo Angelini, Banco Alimentare (video 8)

- Federico Carli, Presidente Associazione Guido Carli (video 8)

- Arthur Huang, CEO, Miniwiz (video 9)

Rinnovare: energie, strumenti e visioni "circolari" per gli abitanti del pianeta

Tavola Rotonda

- Maurizio Bernardi, Managing Director & CFO, BSH Italy (video 10)

- Francesca Vespignani, e-city Strategy Global Specialist, Enel X (video 10)

- Lucina Meloni Tessitori, Funzionario Direzione di Progetto Città Resilienti, Comune di Milano (video 11)

- Carlo Manicardi, Presidente Phoresta Onlus (video 11)

- Viola Follini, Projects & Events Officer, C40 Cities, Financing Sustainable Cities Initiative (video 12)

Moderatore: Giovanni De Cesare, Human Innovator





CIRCULAR FORUM 2018 [6]

Il precedente e primo "It's Circular Forum [7]", mantenendosi nel panorama della Milano Design Week, è stato dedicato a Metodologie, visioni e pratiche di design circolare. Nello specifico:

- design e sostenibilità ambientale (forniture circolari, energie rinnovabili, prodotti interamente fatti di materiali riciclabili)

- design, ergonomia, sostenibilità sociale recupero delle risorse (new design per un recupero di pezzi o materiali/ri-manifattura) estensione della vita del prodotto (riuso e riutilizzo - riparazione e rivendita)

- information design, interaction design e comunicazione (co design e digitale, artigiananto e makers, design per un' etica riproduttiva e rigenerativa), prodotto come servizio (utilizzo del singolo prodotto da parte di più beneficiari), design e turismo circolare.

Svoltasi in aprile 2018, anche di questa edizione sono disponibili i video [8].





WAVE - COME L'INGEGNOSITÀ COLLETTIVA STA CAMBIANDO IL MONDO [9]

Lungo tutto il mese di giugno 2015, in collaborazione con Trivioquadrivio [10] e il sostegno del Gruppo BNP Paribas [11], si è svolta a Milano l'edizione italiana del progetto "Wave - come l'ingegnosità collettiva sta cambiando il mondo", dedicato a co-creazione [12], condivisione [13], inclusione [14], circolarità [15], movimento dei maker [16].

Una mostra affiancata da workshop, installazioni e dibattiti distribuita in 23 appuntamenti in 9 sedi cittadine e più di 80 relatori.

Sono numerosi e, riteniamo, preziosi i materiali che abbiamo condiviso nelle nostre pagine; tutti raggiungibili attraverso la TAG Wave [17].





LABOUR VERSUS LABOUR. RETHINKING WORK IN A DIGITAL SOCIETY [18]

Un altro giacimento di materiali preziosi disponibile nelle nostre pagine è quello attorno alla mostra New Craft [19], parte della XXI Mostra Internazionale della Triennale di Milano svoltasi nel 2016.

Il tema del futuro del lavoro, in questo caso con un focus sul nuovo artigianato, il suo rapporto con le nuove tecnologie, nuove modalità di aggregazione, nuovi confini di mercato ma anche di pensiero, ha impegnato Stefano Micelli nella curatela della mostra, e Fondazione Giannino Bassetti come partner per la progettazione degli incontri, in una complessa panoramica delle problematiche messe in gioco.

Tra tutti i contributi che abbiamo condiviso in rete, in questa pagina segnaliamo la parte dedicata al convegno "Labour versus labour. Models after Models [20]" che ha affrontato i fenomeni di Innovazione Frugale e Innovazione Sociale, concetti che stimolano da qualche anno il dibattito internazionale sul futuro dell'innovazione e della progettazione di beni e servizi.

Dell'evento sono disponibili brevi sintesi e i video degli interventi [21].

Per tutti i materiali relativi a New Craft abbiamo creato una TAG specifica [22].













With the partonage of:

Ordine degli ingegneri della provincia di Milano

Fondazione Giannino Bassetti

Sodalitas

Regione Lombardia

Comune di Milano

Assolombarda

ANCE Milano Lodi Monza e Brianza

Partners:

Mapei

Ferrarelle

Fastweb

Miniwiz

Olivetti



Thanks to:

Phoresta

Humanbit

Comune di Cagliari



--------------

Mostra/Nascondi i link citati nell'articolo

Link citati nell'articolo: 1] /schedabiografica/Redazione FGB 2] /schedabiografica/Tommaso Correale Santacroce 3] http://www.5vie.it/istitutional/4684/forum//?lan=it 4] http://www.5vie.it/ 5] http://www.5vie.it/workspace/uploads/programma_forum_2019_1.pdf 6] http://www.5vie.it/istitutional/3545/forum/?lan=it 7] http://www.5vie.it/istitutional/3545/forum/?lan=it 8] https://www.fondazionebassetti.org/it/focus/2019/01/its_circular_forum.html 9] https://www.fondazionebassetti.org/tags/Wave 10] https://triq.it/ 11] http://www.bnpparibas.it/it/ 12] http://www.wave-innovation.com/it/co-creazione.html 13] http://www.wave-innovation.com/it/economia-della-condivisione.html 14] http://www.wave-innovation.com/it/economia-inclusiva.html 15] http://www.wave-innovation.com/it/economia-circolare.html 16] http://www.wave-innovation.com/it/movimento-dei-maker.html 17] https://www.fondazionebassetti.org/tags/Wave 18] https://www.fondazionebassetti.org/it/focus/2016/09/labour_versus_labour_models_af.html 19] https://www.youtube.com/playlist?list=PLPozbnGlokSIiJlGgINqr5ppP-4YLVlnI 20] https://www.fondazionebassetti.org/it/focus/2016/09/labour_versus_labour_models_af.html 21] https://www.fondazionebassetti.org/it/focus/2016/09/labour_versus_labour_models_af.html 22] https://www.fondazionebassetti.org/tags/New%20Craft 23] http://www.5vie.it/istitutional/4684/forum//?lan=it