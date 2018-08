La sostenibilità economica della medicina di precisione.

di Redazione FGB [1], 13 Agosto 2018

La medicina di precisione è tra le innovazioni che più profondamente incideranno sul concetto di cura e sulle responsabilità dei decisori.

Con il ciclo di incontri "La medicina di precisione: opportunità terapeutiche e responsabilità pubblica" abbiamo coinvolto importanti personalità che si sono rese disponibili sia in veste di relatori, sia ponendo domande durante tutti gli appuntamenti.

Cinque momenti pensati insieme all'Università di Pavia [2], nei quali abbiamo toccato i punti che ci espongono alle scelte più difficili (sostenibilità delle cure, uso dei dati genetici, ruolo del paziente).

Un confronto che crediamo aiuti ad affrontare la complessità del tema, considerando che chi opera nel settore - in quello medico, in quello della ricerca e in quello della governance - non può ignorare che la medicina di precisione pone in forma nuova il problema di innovare responsabilmente.

(Come nostra abitudine, di ciascun incontro abbiamo condiviso i materiali video, le slide, le foto e alcune note di sintesi. In questo modo vogliamo dare continuità al dialogo rendendo possibile memoria e approfondimento.)

L'ultimo appuntamento del ciclo, dal titolo "La sostenibilità economica della medicina di precisione" si è tenuto agli inizi di giugno 2108 e ha visto come relatori:



Piero Bassetti , Presidente della Fondazione Giannino Bassetti (parte uno, 17'34")

, Presidente della Fondazione Giannino Bassetti (parte uno, 17'34") Chiara Demartini , Università di Pavia e Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo (parte due, 28'06"). Qui le slid [3] e.

, Università di Pavia e Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo (parte due, 28'06"). Qui le slid e. Pier Paolo Di Fiore ,IEO - Istituto Europeo di Oncologia (parte tre, 26'25"). Qui le slide [4] .

,IEO - Istituto Europeo di Oncologia (parte tre, 26'25"). Qui le slide . Rosaria Iardino , presidente Fondazione The Bridge (parte quattro, 17'33"). Qui le slide [5] .

, presidente Fondazione The Bridge (parte quattro, 17'33"). Qui le slide . Gianfelice Rocca, vicepresidente Fondazione Giannino Bassetti e presidente Istituto Clinico Humanitas, in un intenso dibattito (parte cinque, 30'04").











LE FOTOGRAFIE







