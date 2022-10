Un dialogo con Nic Palmarini sulle Longevity Cities

di Redazione FGB [1], 19 Ottobre 2022

Nic Palmarini, Direttore dello UK National Innovation Center for Ageing (NICA) per lo sviluppo e la promozione di soluzioni innovative dedicate all'invecchiamento, presenterà il proprio lavoro in Fondazione Giannino Bassetti:

"Dalle age-friendly alle Longevity Cities. Un cambio di paradigma per ripensare la città alla luce della rivoluzione demografica in corso", sarà un seminario di approfondimento nel quale ragionare di politiche per la longevità con attenzione al passaggio dalla prospettiva delle "age-friendly cities" a quello delle "age-ready cities", che presuppone una lettura più trasversale e connessa.

Quali livelli di infrastrutturazione possono tenere assieme innovazione tecnologica e innovazione sociale nell'ambiente urbano, a favore di tutte le età? Quali i soggetti da coinvolgere?

Palmarini ne parlerà con Guido Romeo - giornalista su temi dell'innovazione e co-autore del libro "Per soli uomini" sulle discriminazioni digitali e le nuove forme di digital divide (algoritmo, generi e generazioni) - e con Elisabetta Donati responsabile della segreteria scientifica di Fondazione Ravasi-Garzanti. E naturalmente risponderà a domande e spunti di chi, tra voi, vorrà partecipare.

Ci vediamo, dalle 15 alle 17, presso la sede di Fondazione Giannino Bassetti a Milano in via Michele Barozzi 4.

Il dialogo prosegue la nostra collaborazione con Fondazione Ravasi-Garzanti (il primo è stato con Chiara Saraceno) e continuerà alle 18:30 al Teatro Franco Parenti nell'ambito del ciclo "La grande età".







