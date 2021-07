Il Museo Leonardo da Vinci di Milano seleziona un Ricercatore in Public Engagement

di Redazione FGB [1], 13 Luglio 2021

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci progetta, realizza e promuove programmi di Public Engagement allo scopo di favorire l'incontro tra scienza e società e sviluppare cittadinanza scientifica grazie al costante dialogo con i cittadini e l'incontro tra gli stakeholder.

Il Museo ha lanciato un bando per selezionare un ricercatore che svolgerà attività di ricerca, sviluppo e gestione connesse a progetti e a programmi nell'ambito del Public Engagement.

Il compito sarà collaborare allo sviluppo e all'implementazione dei progetti di Public Engagement con una forte dimensione di ricerca a livello nazionale e internazionale, in particolare nell'ambito del Progetto MEKE (Museums engagement for knowledge Exchange), che ha come obiettivo sviluppare attività di formazione e comunicazione efficaci per tutti gli attori coinvolti delle iniziative promosse dal Museo (ricercatori, insegnanti, educatori, scuole, famiglie, adulti). Il progetto MEKE è finanziato da Fondazione Cariplo nel Bando Ricerca Sociale - Scienza Tecnologia Società 2019.

Per maggiori informazioni e inviare la propria candidatura, entro il 22 luglio 2021, visitare la pagina nel sito del Museo [2].

