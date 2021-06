Voltare pagina, oltre il vaccino

di Redazione FGB [1], 12 Giugno 2021

Voltare pagina, oltre il vaccino

Chi decide le politiche in uscita dalla pandemia



Dialogo via piattaforma Zoom.

17 giugno 2021 ore 17:30 - 19:00

intervengono:

Maurizio Ferrera, Francesco Guala, Eleonora Montuschi e Roberta Sala

modera:

Andrea Lavazza

Comporre i bisogni di salute, le aspettative e gli interessi; farlo responsabilmente e garantendo la sostenibilità del welfare pubblico. Un compito gravoso in tempi di pace, enorme quando si è attraversato un lungo periodo di pandemia. Gli esperti e gli scienziati, che tanta parte hanno avuto in questo periodo sulla scena pubblica, che ruolo avranno in futuro? Come possono essere integrati nel processo democratico rappresentativo?Con riguardo ai vaccini, ne abbiamo discusso affrontando le implicazioni geopolitiche (21 aprile 2021, " Vaccini globali? [3] "), quelle legate al rapporto tra informazione e decisioni pubbliche (28 gennaio 2021, " Ai tempi del vaccino. Dialogo su responsabilità e comunicazione [4] ") e - quando ancora i vaccini non erano disponibili - chiedendoci quali criteri distributivi sarebbero stati da preferirsi (15 dicembre 2020, " Vaccini COVID-19, quali scelte? [5] ").E' forse il tempo di voltare pagina: sebbene in modo tutt'altro che uniforme sulla scena del pianeta, in molti paesi - l'Italia tra questi - una quota rilevante della popolazione è stata vaccinata. I provvedimenti d'emergenza, sebbene ancora in vigore, iniziano a rientrare. Persino le previsioni sul PIL sembrano ispirare ottimismo.Proviamo quindi, nel quarto webinar di questo ciclo promosso da Andrea Lavazza e organizzato da Fondazione Giannino Bassetti, a dialogare intorno alle responsabilità della ripartenza; cominciando dalla domanda chiave in ogni questione di interesse collettivo: chi decide?Per esempio, cosa significa, in un panorama di pluralismo, concepire le politiche ispirandosi a criteri di "ragionevolezza"? (con Roberta Sala [6] ). E affrontare le controversie in una cornice di presunte "oggettività"? (con Eleonora Montuschi [7] ). Dove cade la soglia tra rischi economici e sanitari? (con Maurizio Ferrera [8] ) Quale ruolo hanno le istituzioni se l'obiettivo è ricostruire il modo di "vivere insieme" dopo un periodo traumatico di lutti e crisi degli assetti che giudicavamo, almeno in parte, stabili? (con Francesco Guala [9]

-------------------



