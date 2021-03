Oltre lo specchio di Alice: immaginazione e rischio - Milano Digital Week

di Redazione FGB [1], 15 Marzo 2021

In occasione dell'uscita del suo nuovo libro Piero Bassetti, autore di "Oltre lo specchio di Alice. Governare l'innovazione nel cambiamento d'epoca [2]" dialogherà con Federica Spampinato, autrice di "La nuova scienza del rischio. L'arte dell'immaginazione, della difesa e della protezione [3]" ambedue editi da Guerini e Associati.

L'incontro si svolgerà il 18 marzo alle ore 17:00 nell'ambito della MILANO DIGITAL WEEK 2021 [4].

L'edizione di quest'anno sarà in versione digitale e per seguire l'incontro basterà collegarsi a questo LINK [5].

Piero Bassetti:

"Ciascuno di noi, a me sembra, placa il proprio demone quando sente di essere sintonizzato - lavorando, scegliendo, vivendo - sulle cose in assoluto importanti"

"Il vecchio assetto si è rotto; a questo punto si pone il problema: come fai a fare ciò che non sai? È vero che le cose più interessanti, oggi, le facciamo nel reame del 'non sapere'?"

"Credo sia essenziale rendersi conto che la possibilità di innovare, cioè di intraprendere associandosi a un'idea assoluta di rischio, non è ancora completamente razionalizzata dall'uomo"

Federica Spampinato:

"La migliore previsione del futuro è quella che non si realizza"

"Guardare la tecnologia nell'ottica dell'evoluzionismo permette di oltrepassare lo stigma cui è condannata e rinviare la responsabilità all'uomo"

"Se la tecnologia perde il connotato di causa della fine del mondo e si libera dalla logica deterministica cui è relegata, l'uomo può ritornare a essere la finalità dell'uomo"

Queste le immagini della campagna di comunicazione:













