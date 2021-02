Per soli uomini. Il maschilismo dei dati dalla ricerca scientifica al design. Un dialogoFGB

di Redazione FGB [1], 16 Febbraio 2021

L'ingiustizia dei dati: perché un sistema dell'informazione costruito per soli uomini va stretto a tutti. E come cambiarlo.

Una nuova generazione di leader donne sta conquistando la scena internazionale. Il soffitto di vetro finalmente scricchiola, ma dietro se ne cela un altro, più resiliente e invisibile. È quello dei dati, sempre più cruciale nel determinare non solo come sono disegnate le nostre auto e le nostre città, ma anche come funzionano molti farmaci salvavita o come si comportano i sistemi di intelligenza artificiale. E così scopriamo che le donne hanno il 75% di probabilità in più di soffrire per gli effetti collaterali di un medicinale e il 17% di morire in un incidente stradale. Il mondo, è vero, sta cambiando. Ma troppo lentamente. Questo è un viaggio nel maschilismo dei dati e su come contrastarlo per creare una società - sorpresa... - migliore anche per gli uomini.

Fondazione Bassetti ha il piacere di invitare alla presentazione del libro di Emanuela Griglié e Guido Romeo,

Per soli uomini. Il maschilismo dei dati dalla ricerca scientifica al design (Codice edizioni, Torino 2021) [2] .

L'incontro si terrà su Zoom, il 23 febbraio 2021, dalle 18:00 alle 19:30.

Insieme a Griglié e Romeo interverranno Ilenia Picardi (docente di sociologia al dipartimento di scienze politiche dell'Università Federico II di Napoli) e Barbara De Micheli (head of social justice di Fondazione Giacomo Brodolini).

