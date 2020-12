Oltre lo specchio di Alice - presentazione al Dipartimento di Scienze Sociali di Pavia

di Redazione FGB [1], 15 Dicembre 2020

Nell'ambito degli eventi seminariali [2] organizzati per i Corsi di Diritto Amministrativo e Diritto Pubblico Comparato del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Pavia, mercoledì 16 dicembre 2020, verrà presentato il libro "Oltre lo specchio di Alice" (Guerini e Associati Editore) di Piero Bassetti.

L'evento si svolgerà su piattaforma Zoom all'indirizzo https://us02web.zoom.us/j/89270059208?pwd=K2VUSDZPcEt3cjhYSGZRSkdRWXhsUT09 [3] dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e vedrà la partecipazione, oltre dell'autore, di Giampaolo Azzoni (Prorettore dell'Università degli Studi di Pavia) e Francesco Samorè (Segretario generale di Fondazione Giannino Bassetti).

Introdurrà e concluderà il Prof. Alessandro Venturi (Università di Pavia).

Il seminario è aperto anche a chiunque volesse partecipare, oltre che a tutti gli studenti del Corso di Diritto Amministrativo e del Corso di Diritto Pubblico Comparato.

QUI la locandina [4]

L'innovazione è politica, perché essendo una forza imprime un senso ai nostri destini. Eppure dopo il trionfo dell'algoritmo, dopo il potere ai social, dopo la rivoluzione delle scienze della vita e della fisica quantistica, stringiamo tra le mani un potere orfano di potenza. Ci eravamo abituati a dire: ciò che non funziona non vale. Eppure l'inanità valoriale di ciò che «potentemente» troviamo continua ad alimentare il nichilismo. Come Alice, abbiamo spiccato il balzo oltre lo specchio, per approdare nel paese delle meraviglie. Ma qui la vecchia strumentazione di gestione del potere, le sue usurate redini, non tengono più. A chi vada attribuita la funzione di sostituirle è un interrogativo al quale non ci si può sottrarre. In un mondo trasformato dall'innovazione e dal glocalismo, l'emergere di nuove soggettività e la formazione delle loro volontà politiche interrogano la capacità, da parte delle istituzioni, di trasformarsi conciliando valori e fini: attingendo a mezzi molto diversi da quando furono concepite. Allora l'esercizio provocatorio della ragione non è materia da indovini, ma da classi dirigenti responsabili predisposte alla visione del futuro.

Il volume è il primo della collana "Innovazione è potere" diretta da Francesco Samorè per Fondazione Giannino Bassetti.

Per acquistare "Oltre lo specchio di Alice": Libri da Asporto, Feltrinelli.it, IBS, Amazon.



