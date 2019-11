Curarsi nel futuro, un incontro con Valentina Fossati e Angela Simone

di Redazione FGB [1], 18 Novembre 2019

Le terapie di domani saranno progettate su ciascuno di noi, perché interverranno sul nostro DNA per correggerne gli errori che sono la causa delle malattie. Sfrutteranno le capacità innate del nostro organismo di rigenerarsi per sostituire le parti invecchiate o che non funzionano più.

Curarsi nel futuro. Come staminali e terapia genica stanno cambiando la medicina [2] di Valentina Fossati e Angela Simone (Zanichelli editore) è lo spunto per dialogare con le autrici sull'utilizzo delle cellule staminali in medicina, di terapie geniche e del loro sviluppo, delle nuove frontiere della medicina rigenerativa, delle più recenti applicazioni delle tecnologie di genome editing e dei problemi etici e sociali che ne conseguono. Tra CRISPR babies, organoidi e cure che al momento sono tra le più costose al mondo, un dialogo sui percorsi di responsabilità che le moderne biotecnologie mediche dovrebbero percorrere, non solo chiamando in causa ricercatori ed esperti, ma tutta la società.

L'appuntamento è per

giovedì 28 novembre 2019 alle ore 18.00 (registrazione alle ore 17.45)

in Fondazione Giannino Bassetti

via Michele Barozzi 4, Milano

Con

Valentina Fossati, ricercatrice presso il New York Stem Cell Foundation Research Institute

Angela Simone, biotecnologa e giornalista scientifica

Modera

Francesco Samorè, Segretario generale di Fondazione Giannino Bassetti

L'ingresso è libero, ma suggeriamo di dare cortese conferma.

#dialoghiFGB

Vi aspettiamo!

--------------



