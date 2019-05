MEET Ryan Janzen

di Redazione FGB [1], 6 Maggio 2019

#meetJanzen

Con Ryan Janzen, scienziato, ingegnere ed artista canadese, prosegue il ciclo Around Mobility [2], un semestre di ricerca e disseminazione co-creato da MEET [3] e Fondazione Giannino Bassetti che ha il supporto di Repower [4] e Politecnico di Milano [5].

Janzen è co-fondatore e CTO di TransPod [6], realtà che progetta veicoli ad altissima velocità capaci di spostare passeggeri e merci tra le città, con una minore dipendenza dai combustibili fossili. Le sue ricerche hanno prodotto innovazione in diversi ambienti quali elettronica aerospaziale, propulsione dei veicoli, acustica e ottica.

Nel 2018 è stato premiato con il Canadian Innovation of the Year Award.

Con il suo lavoro, Janzen prova a re-immaginare il modo in cui ci spostiamo per ridurre le distanze, oltre a connettere comunità e territori con particolare attenzione ai paesi con infrastrutture obsolete, alta densità abitativa e superfici molto estese, con uno sguardo alla sostenibilità per l'ambiente.

MEET RYAN JANZEN

Giovedì 9 maggio 2019 ore 19.30

Auditorium Testori di Palazzo Lombardia [7]

Piazza Città di Lombardia 1, Milano

L'ingresso è libero, ma è richiesta la registrazione via Eventbrite [8].

Ulteriori info sull'evento: nel sito del MEET Center [9]

Leggi anche: su Ideegreen l'articolo di Marta Abbà Around Mobility: muoversi verso il futuro [10]

-----------



Mostra/Nascondi i link citati nell'articolo

Link citati nell'articolo: 1] /schedabiografica/Redazione FGB 2] https://www.meetcenter.it/it/around-mobility-un-semestre-sul-futuro-in-movimento/ 3] https://www.meetcenter.it/ 4] https://www.repower.com/it/homo-mobilis/ 5] https://www.polimi.it/ 6] https://transpod.com/en/ 7] https://goo.gl/maps/CAmpneBZkmLxCS7w9 8] https://www.eventbrite.it/e/registrazione-ryan-janzen-meet-the-media-guru-60456902222 9] https://www.meetcenter.it/it/event/ryan-janzen-meet-the-media-guru/ 10] https://www.ideegreen.it/around-mobility-muoversi-verso-il-futuro-126092.html