I luoghi dell'innovazione

di Redazione FGB [1], 14 Maggio 2019

Scenari e politiche per le PMI e la manifattura. Il caso dell'ecosistema Lombardo.

In sede della Fondazione Bassetti, il 21 maggio 2019, un appuntamento dedicato alla presentazione di uno studio sulle politiche per la manifattura nel territorio lombardo; un Policy Delphi frutto del lavoro del Politecnico di Milano, stimolato da Confartigianato imprese Varese, nato per contestualizzare - con il coinvolgimento di testimoni privilegiati - il tema delle politiche per l'innovazione economica applicata ai modi di produrre, con riferimento alla realtà lombarda, al suo tessuto imprenditoriale e istituzionale.

Il metodo Deplhi prevede il diretto coinvolgimento di esperti del tema ai quali vengono sottoposti dilemmi relativi alla formulazione dei problemi e delle soluzioni di policy. Ventidue tra responsabili politici, manager pubblici e privati, attori della rappresentanza e dell'innovazione sociale, chiamati a descrivere il proprio scenario a cinque anni sulle opportunità e rischi connessi alle trasformazioni tecnologiche globali e sulle politiche che a loro avviso sarebbero necessarie, a partire dall'esistente.

Nel corso dell'incontro verrà inoltre approfondito, attraverso il confronto diretto fra stakeholder e istituzioni, il tema delle politiche necessarie per l'innovazione, con particolare attenzione al target PMI e mondo artigiano.

Martedì 21 maggio dalle ore 10:00 alle ore 13:00

I LUOGHI DELL'INNOVAZIONE.

Scenari e politiche per le PMI e la manifattura. Il caso dell'ecosistema Lombardo

Fondazione Giannino Bassetti

via Michele Barozzi 4 [2] - Milano

L'ingresso è libero, ma si richiede conferma di partecipazione a infoatfondazionebassettidotorg

PROGRAMMA:

Ore 10:00

Accoglienza e welcome coffee

Ore 10:30

Saluti di

Piero Bassetti, Presidente Fondazione Giannino Bassetti

Introduzione e saluti a cura di

Mauro Colombo, Direttore Generale di Confartigianato Imprese Varese

e di

Francesco Samorè, Direttore Fondazione Giannino Bassetti

Illustrazione dello studio

"Scenari e politiche sull'innovazione per le Pmi e la manifattura. Il caso dell'ecosistema lombardo"

a cura di Giancarlo Vecchi e Marco Di Giulio

Interventi di

Cristina Tajani, Assessore alle attività produttive, Comune di Milano

Paolo Mora, Direttore generale area Sviluppo economico, Regione Lombardia

Interventi degli stakeholder partecipanti allo studio

Ore 13:00

Conclusioni

---------------



Mostra/Nascondi i link citati nell'articolo

Link citati nell'articolo: 1] /schedabiografica/Redazione FGB 2] https://goo.gl/maps/o9mBqL3hMPts1aXFA