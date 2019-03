Comincia la collaborazione con MEET: incontro con Georges Amar

di Redazione FGB [1], 27 Febbraio 2019

La collaborazione di Fondazione Giannino Bassetti con MEET Meet the Media Guru [2] comincia nel solco del Responsibility driven design for the future self-driving society [3] , attraverso una serie di incontri secondo il modello di MtMG.

Il primo appuntamento è con Georges Amar, docente di design e innovazione all'Ecole de Mines ParisTech e autore del libro Homo Mobilis.

A lui è affidata l'apertura di AROUND MOBILITY, un semestre di ricerca e disseminazione co-creato da MEET e Fondazione Giannino Bassetti con il supporto di Repower [4] e Politecnico di Milano [5].

Del presente e del futuro della mobilità, Amar dà una lettura antropologica: a suo avviso, è la metafora più calzante del modo di essere dell'uomo contemporaneo.

Superate le tradizionali opposizioni tra "veloce" e "lento"; "fisico" e "digitale"; "individuale" e "collettivo", anche l'idea stessa di Spazio e Tempo va ripensata.

Siamo oltre la riflessione sulla ottimizzazione funzionale della mobilità. È ora di immaginare e progettare insieme una meaningful mobility.

L'incontro con Georges Amar si terrà

martedì 5 marzo alle ore 19:30

presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci"

via San Vittore 21 - Milano.

L'ingresso è libero, ma è richiesta la registrazione via Eventbrite [6].

