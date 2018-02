MakeToCare, un ecosistema emergente nel campo dell'healthcare

di Redazione FGB [1], 9 Febbraio 2018

Mercoledì 21 Febbraio, ore 18, Fondazione Giannino Bassetti avrà il piacere di ospitare

Il Report MakeToCare rappresenta l'esito di un'iniziativa di ricerca sviluppata da Polifactory [2] in collaborazione con Fondazione Politecnico [3] e promosso da Sanofi Genzyme [4].

Il lavoro sviluppato prende avvio dalla definizione dello scenario di trasformazione nel campo della cura: la diffusione delle tecnologie digitali e robotiche, la personalizzazione della medicina, lo sviluppo di modelli di innovazione bottom-up dedicato all'healthcare e la comparsa dei pazienti innovatori.

Il Report propone la definizione di MakeToCare come Ecosistema per l'innovazione nel campo dell'Healthcare, attraverso l'individuazione e studio di soggetti e progetti, che, all'interno del panorama italiano, sviluppano soluzioni di prodotto-servizio pensate per migliorare la vita e la salute di persone che vivono una condizione di malattia e/o disabilità.

L'incontro sarà l'occasione per sviluppare una prima riflessione condivisa con i partecipanti presenti sulle nuove dinamiche di innovazione emergente nel nostro paese, ma non solo, in ambito healthcare.

Interverranno:

Stefano Maffei, Polifactory Politecnico di Milano

Enrico Piccinini, Sanofi Genzyme

Alessandra Orlandi, Istituto Clinico Humanitas

Ferdinando Auricchio, Università di Pavia

Lucia Scopelliti, Comune di Milano

Matteo Malosio, CNR-ITIA

Francesca Fedeli, FightTheStroke

Angela Simone, SMART-map Project

Modera:

Francesco Samorè, Fondazione Giannino Bassetti

Mercoledì 21 Febbraio, ore 18.

Fondazione Giannino Bassetti

via Barozzi 4, Milano

L'ingresso è libero ma i posti sono limitati. È consigliabile confermare la propria presenza.

RSVP: info@fondazionebassetti.org

