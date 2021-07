Incontrando il Foro regionale per la Ricerca e l'Innovazione

di redazione FGB [1], 23 Luglio 2021

Un ciclo di sei webinar per conoscere i dieci membri del Foro regionale per la Ricerca e l'Innovazione. Era questo "In dialogo col Foro", la serie di appuntamenti online organizzata tra il 25 maggio e il 6 luglio 2021 da Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Bassetti per incontrare da vicino i dieci esperti internazionali di scienza e società, prescelti con bando pubblico da Regione Lombardia, che negli ultimi tre anni hanno accompagnato il governo regionale con pareri e raccomandazioni per la governance responsabile di ricerca e innovazione, sotto il coordinamento scientifico e operativo di Fondazione Bassetti.

Il Foro rappresenta un'esperienza unica nel panorama internazionale dell'advisory al policymaking nel contesto di ricerca e innovazione, elementi cruciali delle società moderne, come, più che mai, il COVID-19 ci ha insegnato. La Presidenza US di Joe Biden, al suo ingresso, ha nominato la sociologa della scienza, Alondra Nelson, come policy advisor del Presidente su temi scienza e società - primo caso nella storia US di una nomina su questi temi. Il Foro, nato quasi 3 anni prima, prevede invece un board di ben 10 esperti, con competenze che spaziano dalla Responsible Research and Innovation al Technology Assessment, dalla Social Innovation agli Open Data, dalla Data Ethics al Public Engagement.

Il ciclo di webinar è stata quindi l'occasione per conoscere meglio le esperienze professionali dei singoli membri del Foro, esplorando temi chiave ed emergenti come Big Data e sostenibilità, coinvolgimento dei cittadini nel disegno delle politiche locali, politiche di genere nel campo della ricerca, tecnologie che nascano per servire il bene comune, missioni, imprese tecnologiche ad impatto sociale.

Ma la serie di incontri ha dato anche la possibilità di raccontare alcune delle attività che il Foro ha svolto durante questi anni di supporto a Regione Lombardia sulla responsible governance regionale su temi di ricerca e innovazione, quali genomica applicata allo screening neonatale, mobilità del futuro, policy su sostenibilità, bioeconomy e circular economy e advisory sul ruolo di ricerca e innovazione nel post-COVID [2] e nel design del Piano Strategico Triennale su R&I.

Qui di seguito verranno inseriti da oggi a settembre le registrazioni (in video e in podcast) dei sei webinar:

1. Marzia Mazzonetto e Agnes Allansdottir;

2. Francesco Lescai e Federica Lucivero;

3. Denise Di Dio e Guido Romeo;

4. David Guston;

5. Ralf Lindner e Douglas Robinson;

6. Mario Calderini.

In fondo alla pagina qualche screenshot dagli incontri.

--------------------------



Il ruolo della società nel co-design e la co-creazione di politiche e processi di ricerca e innovazione

Marzia Mazzonetto (CEO, Stickydot srl, Belgio) e Agnes Allansdottir (Università di Siena) nel primo incontro della serie hanno illustrato metodi e pratiche per disegnare con la cittadinanza policy alla base del governo della ricerca e dell'innovazione (co-design), andando anche a saggiare l'opinione della società rispetto ad alcune tematiche scientifico-tecnologiche (technology assessment), così da prenderle in considerazione nella costruzione delle decisioni politiche su questi temi. Nel webinar le due speaker hanno anche raccontato come i cittadini possono essere integrati, come attori chiave, nei processi di ricerca e innovazione, contribuendo attivamente nella produzione di dati (citizen science) o nella creazione di prodotti e servizi innovativi (co-creation).







PODCAST --------------------------



In questa playlist verranno aggiunti via via tutti gli episodi dei webinar con il Foro:



Anche nelle applicazioni:



-----------------------------------------------------------------

(Pubblicazione prevista per il 30 luglio 2021: webinar con Francesco Lescai e Federica Lucivero)

(Pubblicazione prevista per il 6 agosto 2021: webinar con Denise Di Dio e Guido Romeo)

(Pubblicazione prevista per il 13 agosto 2021: webinar con David Guston)

(Pubblicazione prevista per il 3 settembre 2021: webinar con Ralf Lindner e Douglas K.R. Robinson)

(Pubblicazione prevista per il 10 settembre 2021: webinar con Mario Calderini)

-------------------











