Vitamina G. Per capire il presente bisogna immaginare il futuro.

di Redazione FGB [1], 17 Novembre 2020

La situazione straordinaria che stiamo vivendo da fine febbraio ci dimostra quanto sia essenziale apprendere dai suoi "effetti".

In questa prospettiva, a risposta del Bando 57 [2] indetto da Fondazione di Comunità Milano [3], è stato avviato il progetto "Vitamina G. Per capire il presente bisogna immaginare il futuro" che vede la nostra Fondazione come capofila.

Vitamina "G" vuole contribuire a trovare forme e modalità concrete per sostenere una rinnovata "sensibilità costituente", che possa fondare l'orizzonte di senso della partecipazione attiva dei giovani oggi e nel prossimo futuro, come fattore formativo alla cittadinanza, promuovendo modalità innovative di assunzione da parte di ognuno della responsabilità collettiva nei confronti dei beni -materiali e immateriali- comuni e dei valori sociali espressi dal territorio, radicandoli, da un lato, nei principi costituzionali e, dall'altro, proiettandoli verso gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Tre le azioni messe in campo:

1) la produzione di un educational-game su temi "ri-costituenti" che riguardano la partecipazione civica, il volontariato e l'impegno negli ambiti di attività delle organizzazioni del Terzo Settore;

2) lo sviluppo della rete territoriale ed extra-territoriale, attraverso la co-progettazione e co-gestione da parte di giovani e realtà del Terzo Settore di eventi e iniziative tematiche territoriali ispirate alla Costituzione del Futuro;

3) la realizzazione di laboratori - coinvolgendo scuole, gruppi sportivi, centri giovani - per la scrittura della Costituzione del 2050, che potranno riguardare qualsiasi tema o argomento di interesse dei giovani.

Gli enti partner coinvolti nel progetto sono ASC Lombardia, Fondazione ACRA, Associazione Nazionale Ex Deportati Nei Campi Nazisti (ANED), Legambiente Lombardia Onlus, Auser Regionale Lombardia, Comitato Regionale UNPLI Lombardia, Cooperativa sociale Tikvà Economie Territoriali Inclusive.







