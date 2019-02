Introduzione alla Responsible Innovation di ROSIE

di Redazione FGB [1], 21 Febbraio 2019

Come sapranno i lettori abituali, la fondazione Bassetti e i suoi collaboratori prendono parte a un'ampia gamma di progetti esterni.

Un esempio è il progetto ROSIE [2], un progetto finanziato dall'UE Interreg Central Europe che mira a migliorare le competenze di imprenditori e attori dell'innovazione per promuovere l'innovazione responsabile nelle aziende di tutta l'Europa centrale.

Nell'ambito di questa collaborazione Angela Simone, responsabile dei progetti europei di Fondazione Bassetti, e Jonathan Hankins, Foundation Foreign Correspondent, hanno registrato in video alcune lezioni di Introduzione alla Responsible Innovation [3], ora disponibili online.

Le presentazioni video hanno la forma di tre conferenze di venti minuti. Le lezioni riflettono le esperienze individuali maturate dai due esperti nel campo dell'innovazione responsabile e quindi non sono identiche.

Si riferiscono a differenti attività all'interno di una comune visione condivisa dello sviluppo, degli obiettivi e delle realtà di un settore che già di per se è molto ampio.

Angela Simone apre la serie di video [4] con un'analisi approfondita dei bisogni, delle origini e dello sviluppo del concetto di innovazione responsabile e dei suoi vari approcci, in particolare l'influenza e gli obiettivi dell'Unione europea e della Commissione all'interno di questi sviluppi.

Nel suo secondo video RRI, Opportunities for Business, Simone descrive le risorse disponibili per il business in termini di implementazione dei processi RI (Responsible Innnovation) e RRI (Responsible Research and Innovation), offrendo un ampio spettro di possibilità a chiunque sia interessato.

I progetti illustrati includono gli strumenti RRI, SMART-Map, Compass e PRISMA, che offrono un'ampia selezione di strumenti per l'implementazione di approcci all'innovazione responsabile, seguiti da un'analisi e una descrizione dei vari sistemi di certificazione RRI e RI attualmente in offerta.

Nel terzo video della serie, Simone descrive le numerose opportunità offerte alle aziende che desiderano seguire gli approcci RRI, partendo dai fondamenti di Responsible Innovation e passando poi alle opportunità che i seguenti approcci guidati dai suoi obiettivi fondamentali possono portare: posizionamento strategico, visione iniziale sulle aperture dei mercati emergenti, miglioramento dell'interazione e delle relazioni con i principali opinion leader, nuove opportunità per affari e prodotti, miglioramento dei prodotti esistenti, responsabilità e reputazione, accesso ai fondi.

Jonathan Hankins affronta questioni simili nella sua serie di video in inglese [5]. Nel primo Hankins offre la sua propria prospettiva sulle origini di Responsible Innovation, guardando indietro alla Technology Assessment come base delle pratiche correnti, affrontando il "dilemma di Collingridge" e passando all'analisi delle varie definizioni e frameworks attualmente in uso, i loro background e obiettivi.

Nel secondo video della serie, Hankins descrive le prospettive dell'Unione europea sull'innovazione responsabile e la sua variante RRI. La prospettiva è spiegata attraverso definizioni, obiettivi e quadri presi dai documenti dell'UE prima di esaminare diversi approcci pratici e accademici che sono stati sviluppati per affrontare alcuni di questi problemi sollevati.

Nel terzo e ultimo video della serie, Hankins descrive alcune delle metodologie che sono state sviluppate e utilizzate all'interno di una serie di progetti di ricerca tra scienza, tecnologia e business.

La produzione video è stata finanziata dal progetto ROSIE e i video, insieme ad altri, sono liberamente disponibili online attraverso i link in questo post. Il progetto offre un'introduzione completa e una panoramica degli sviluppi nel campo dell'innovazione responsabile e rappresenta una risorsa preziosa per chiunque desideri utilizzarli.

Nella serie si trovano anche le relazioni di Erik Fisher e Simone Arnaldi che più volte hanno collaborato con la nostra Fondazione.

Link citati nell'articolo: 1] /schedabiografica/Redazione FGB 2] https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ROSIE.html 3] http://www.ciseonweb.it/progetti-europei/rosie/training/it_training.htm 4] http://www.ciseonweb.it/progetti-europei/rosie/training/it_training.htm 5] http://www.ciseonweb.it/progetti-europei/rosie/training/en_training.htm