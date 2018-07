Summer School sulla Bio-based Economy in Università degli Studi Milano Bicocca. I vincitori delle borse di studio.

di Redazione FGB [1], 13 Luglio 2018

Assegnate le borse di studio Fondazione Giannino Bassetti per la Summer School "Towards a Bio-based Economy: science, innovation, economics, education [2]" presso l'Università degli Studi Milano Bicocca.

La call for applications, che abbiamo lanciato in maggio nella nostra sezione dedicata alle "opportunities [3]" (bandi, grants, calls, eccetera) ha visto vincitori Vera Dickhoff e Fidelis Funwi Che.

Alla Summer School, che l'anno scorso ha visto Jonny Hankins presentare una lecture dal titolo "Bio-based Economy from a Responsible Innovation Perspective" anche quest'anno Fondazione Bassetti interverrà con suo esponente nel programma degli incontri: Anna Pellizzone parlerà di "Designing responsible innovation in bioeconomy".

Questi tutti gli speakers e i topics:

Introduction about bioeconomy, di Maurizio Bettiga, Chalmers University

Bioconversion processes, di Paola Branduardi e Danilo Porro, UNIMIB

Bio-based industry and bioeconomy in Europe, di Nelo Emerencia, Biconsortium EU

Raw materials for bio-based production, the concept of biorefinery, di Maurizio Bettiga, Chalmers University

An introduction to Life Cycle Assessment (LCA), di Matty Janssen, Chalmers University

From the University to the startup world, di Maria Pisano e Erika Andriola, BioInnoTech

Legal issues in waste management, di Monica del Signore, UNIMIB

Perception, attitudes and behavior toward environmental resources: a psychological perspective, di Simona Sacchi, UNIMIB

Bio-based Information: where and how, di Mario Bonaccorso, Assobiotec-Federchimica

Designing responsible innovation in bioeconomy, di Anna Pellizzone, Fondazione Giannino Bassetti

Image credits: unsplash-logo Annie Spratt [4]

