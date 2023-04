Il ruolo dei comuni nel contrasto alla povertà energetica

di Redazione FGB [1], 28 Marzo 2023

Il progetto FETA alla conferenza di lancio del secondo bando dell'Energy Poverty Advisory Hub - EPAH

Le raccomandazioni di cittadini ed esperti elaborate da Fondazione Bassetti nell'ambito del progetto Fair Energy Transition for All - FETA [2], sono state presentate lo scorso 10 marzo 2023 a Roma durante il convegno "Il ruolo dei comuni nel contrasto alla povertà energetica".

L'evento, organizzato da Aisfor in collaborazione con Coordinamento Agende 21 e RETE ASSIST, ha rappresentato un'occasione per lanciare il secondo bando di assistenza tecnica per contrastare la povertà energetica pubblicato dall'Energy Poverty Advisory Hub - EPAH. Il bando, la cui scadenza è stata prorogata fino al prossimo 7 aprile 2023, ha l'obiettivo di fornire supporto a circa 36 municipalità europee che - in sinergia con altri attori del territorio - realizzino progetti in grado di rispondere a questo fenomeno.

Il convegno ha visto la partecipazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dei Comuni di Milano, Parma e Modena, vincitori della precedente edizione, ma anche di numerose fondazioni che si occupano di povertà energetica.

Fondazione Bassetti ha partecipato all'iniziativa portando il citizen e lo stakeholder [3] engagement come strumento per costruire politiche e azioni in grado di rispondere in modo giusto ed efficace alla povertà energetica in relazione alla transizione ecologica. Durante il convegno le raccomandazioni elaborate da cittadini ed esperti nel contesto italiano del progetto FETA hanno trovato ampio riscontro nelle esperienze portate dagli altri partecipanti, dimostrando l'importanza di dialogare con la società per costruire una transizione equa per tutti.

Da questo articolo [4] è possibile scaricare tutte le presentazioni e rivedere qui [5] la presentazione e gli altri interventi.

