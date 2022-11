La voce dei cittadini in Regione Lombardia

di Redazione FGB [1], 16 Novembre 2022

Progetto EU H2020 TRANSFORM - Evento finale locale

17 novembre 2022 | Ore 14:30 | Palazzo Pirelli

L'incontro - patrocinato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali - si svolgerà in presenza a Milano e sarà un'occasione per presentare le attività condotte negli ultimi tre anni in Lombardia da TRANSFORM, il progetto coordinato da Fondazione Giannino Bassetti, e il contributo dell'iniziativa alle politiche regionali di Ricerca e Innovazione.

Apriranno il pomeriggio i saluti di Fabrizio Sala, Vicepresidente e Assessore per l'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia e Piero Bassetti, Presidente di Fondazione Giannino Bassetti. Parteciperanno all'evento come keynote speaker Enrico Giovannini, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", e Guido Scorza, Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Uno sviluppo del territorio inclusivo, trasparente e responsabile: con questa ambizione è nato TRANSFORM, il progetto EU H2020 coordinato da Angela Simone per Fondazione Bassetti, nato con l'obiettivo di coinvolgere i cittadini nelle politiche di ricerca e innovazione a livello regionale.

Al termine del percorso partecipativo svolto in Lombardia, i partner locali del progetto (Fondazione Bassetti, Regione Lombardia e Finlombarda) il 17 novembre presenteranno i risultati ottenuti e il processo di citizen engagement e deliberazione che ha portato a integrare i bisogni e i suggerimenti dei cittadini nelle politiche regionali di ricerca e innovazione, e ne parleranno con Agnes Allansdottir, Università degli Studi di Siena.



Due le tematiche su cui si sono concentrate le attività di ingaggio dei cittadini: la Transizione Energetica giusta per tutti e la Responsible Data-Driven Smart Mobility, quest'ultima oggetto, grazie a TRANSFORM, della prima Citizens' Jury su questi temi in Italia.



