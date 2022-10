Transizione energetica giusta per tutti

di Redazione FGB [1], 11 Ottobre 2022

Le raccomandazioni di cittadini ed esperti (Progetto FETA - Fair Energy Transition for All)

Il prossimo 18 ottobre 2022 alle ore 10:30 si svolgerà la Conferenza online "TRANSIZIONE ENERGETICA GIUSTA PER TUTTI. Le raccomandazioni di cittadini ed esperti (Progetto FETA - Fair Energy Transition for All)", organizzata da Fondazione Giannino Bassetti nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

La complessità della sfida climatica ed energetica a cui stiamo assistendo richiede non solo strategie e soluzioni tecnologiche, ma anche una trasformazione del nostro stile di vita, nel modo in cui ci muoviamo, lavoriamo, produciamo e consumiamo. Per questo la transizione energetica ha bisogno del contributo di tutta la società, dai policy makers agli imprenditori, dai ricercatori ai cittadini.

A partire da queste premesse, l'obiettivo della Conferenza è presentare i risultati italiani del progetto FETA - Fair Energy Transition for All, un'iniziativa condotta su scala europea per contribuire a disegnare policy nazionali ed europee che favoriscano una transizione inclusiva e che siano costruite a partire dall'ascolto dei cittadini, in particolare quelli più vulnerabili.



FETA ha elaborato alcune proposte di policy per una transizione energetica più equa per contrastare il fenomeno della povertà energetica in Europa. Per fare questo, nel nostro Paese, ha coinvolto 125 cittadini provenienti da gruppi vulnerabili della popolazione e un gruppo di 15 esperti in materia di povertà energetica, che, a partire dagli esiti del dialogo con i cittadini, hanno elaborato raccomandazioni di policy per gli ambiti housing e mobility. Il gruppo di esperti che ha elaborato le raccomandazioni è stato composto e coordinato da Fondazione Giannino Bassetti.

Il progetto, che coinvolge nove Paesi europei, è coordinato dalla King Baudouin Foundation e finanziato da una serie di fondazioni attive in Europa, tra cui in Italia Fondazione Cariplo. In Italia le attività sono state realizzate da Fondazione Bassetti e dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci.



AGENDA (scarica in pdf [2])

10.30 - 10.40 | Benvenuto e saluti

Piero Bassetti - Fondazione Giannino Bassetti, Presidente

10.40 - 10.50 | Introduzione alla giornata

Angela Simone - Fondazione Giannino Bassetti, Co-coordinatrice per Fondazione Bassetti Progetto FETA - Italia



10.50 - 11.05 | La società civile nella lotta alla povertà energetica

Luigi di Marco - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Area Coordinamento operativo

11.05 - 11.20 | L'azione del governo italiano nel contrasto alla povertà energetica e il ruolo dell'Osservatorio Nazionale

Valeria Amendola - Ministero Italiano per la Transizione Ecologica - Direzione Competitività ed Efficienza Energetica, Direttore Generale

11.20 - 11.40 | Le raccomandazioni di policy del progetto Fair Energy Transition for All

Anna Pellizzone - Fondazione Giannino Bassetti, Co-coordinatrice per Fondazione Bassetti Progetto FETA - Italia

11.40 - 13.00 | Azioni e policy per combattere la Povertà Energetica in Italia (Tavola rotonda)

Laura Colombo - Banco dell'energia Onlus, Segretario Generale

Carlo Alberto Nucci - DEI Università di Bologna, Rappresentante Italiano per la Missione EU Climate Neutral and Smart Cities

Valentina Amorese - Fondazione Cariplo - Area Scientifica, Programme Officer

Marina Varvesi - RETE ASSIST, Presidente

Sara Capuzzo - Ènostra, Presidente

13.00 - 13.20 | Contrasto alla povertà energetica, la visione della UE

Patrizia Toia - Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) dell'Europarlamento, Vice-Presidente

13.20 - 13.30 | Conclusioni

Francesco Samorè - Fondazione Giannino Bassetti, Segretario Generale



La Conferenza si svolgerà sulla piattaforma Zoom, per partecipare è necessaria la registrazione a questo link [3].



