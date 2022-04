Summer Camp per crescere in armonia con la tecnologia.

di Redazione FGB [1], 23 Aprile 2022

Segnaliamo in questo post alcune proposte per giovanissimi offerte da Scuole con cui abbiamo assidua relazione di scambio d'idee, informazioni e attività.

In particolare, i corsi di SIAM 1838 la Società d'Incoraggiamento d'Arti e Mestieri di Milano. È un ente morale senza scopo di lucro che opera a Milano da più di 180 anni, si occupa di formazione e promozione di mestieri utili, impegnandosi attivamente ad indirizzare le esigenze del mercato del lavoro e offrendo risposte concrete ai fabbisogni professionali del mondo produttivo.

Per l'estate offre corsi di ottimo livello anche per ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 12 anni appassionate di tecnologia e innovazione. Tre settimane nel cuore del quartiere di Milano "5 Vie".

I TECH SUMMER CAMP hanno l'obiettivo di integrare tecnologia e attività creative attraverso l'utilizzo di strumenti innovativi e attività laboratoriali che possono contribuire allo sviluppo e alla crescita dei bambini favorendo l'espressione del loro potenziale.

Le attività sono progettate per favorire un rapporto sano con la tecnologia, rendendo i dispositivi elettronici degli strumenti utili per la comunicazione, per l'apprendimento e l'educazione, senza tralasciare il divertimento.

Se si cerca qualcosa di focalizzato alla robotica e che si svolge in tempi più raccolti, sempre a Milano, si può puntare alle singole settimane proposte da MEET Digital Culture Center, in collaborazione con Scuola di Robotica di Genova. Ogni settimana dal lunedì al venerdì, dal 13 giugno al 22 luglio, per ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni ad esplorare arte, scienza e tecnologia attraverso la progettazione e la creazione di robot.

La Scuola di Robotica che tiene i corsi al MEET, ha un intenso programma su Genova, dove ha sede, ed è punto di riferimento nazionale per l'educazione STEM.

Nei prossimi giorni pubblicherà il programma dei Summer Camp che si svolgeranno presso le loro sedi. Vera culla del concetto di roboetica, da sempre si impegna nell'alfabetizzazione digitale e nella familiarizzazione della cultura tecnologica anche al femminile. Dialoghiamo con Scuola di Robotica fin dai primi anni 2000!

