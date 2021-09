La roadmap Lombarda per la transizione ecologica - convegno

di Redazione FGB [1], 21 Settembre 2021

Lotta al cambiamento climatico promuovendo l'integrazione tra economia circolare, l'efficienza energetica e le energie rinnovabili.

Il Lombardy Energy Cleantech Cluster, insieme al Politecnico di Milano e all'Università degli Studi di Brescia, organizzano - nell'ambito dell'iniziativa "All4Climate2021" promossa dal Ministero della Transizione Ecologica - il convegno "La roadmap lombarda per la transizione ecologica", che si terrà in modalità ibrida il giorno 1 ottobre 2021 presso la Sala Conferenze del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano - Via Giuseppe Ponzio 34/5, Milano (MM linea verde Piola).

Il convegno si propone di mettere a confronto le componenti tecnologiche, economiche, di governance e di formazione - a diverse scale (dalla globale alla locale) - per individuarne i punti più rilevanti relativamente ai driver essenziali - transizione energetica ed economia circolare - per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e di una società carbon free entro il 2050.

Politecnico di Milano, Sala conferenze del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria

(DEIB - Ed. 20) - Via Ponzio 34/5, 20133 - Milano (MI)

PROGRAMMA:

- 10:00 - 10:10

Saluti di benvenuto - Donatella Sciuto - Prorettore Vicario del Politecnico di Milano - 10'

- 10:10 - 10:25

Le politiche regionali a sostengo del Clima - Raffaele Cattaneo, Assessore alla Direzione Generale Ambiente e Clima - 15'

- 10:25 - 10:40

Cambiamento climatico e transizione energetica: il ruolo delle aziende - Noam Boussidan, Leadr Piattaforma Energy & Materials del World Economic Forum (intervento in inglese) - 15'

- 10:40 - 10:55

Le leve della Transizione Energetica - Stefano Besseghini, Presidente dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) - 15'

- 10:55 - 11:10

La transizione ecologica e il ruolo di una Life company - Renato Mazzoncini, AD di A2A - 15'

- 11:10 - 11:25

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e transizione ecologica - Luca Benedetti, Responsabile studi energetici, statistiche e sostenibilità di GSE (Gestore Servizi Energetici) - 15'

- 11:25 - 11:40

Innovazione tecnologica al servizio della transizione - Enrico Calzavacca, Chief Technology Innovation Officer di Gruppo AB Impianti - 15'

- 11:40 - 11:55

Transizione energetica e impatto sociale - Francesco Samorè, Segretario Generale di Fondazione Giannino Bassetti - 15'

- 11.55 - 12.10

Costruire competenze per la transizione - Marialuisa Volta, Università degli Studi di Brescia, e Renato Casagrandi, Politecnico di Milano - 15'

- 12.10-12-40:

Esperienze di transizione energetica e di economia circolare:

Progetto FANGHI (Forme avanzate di gestione dei fanghi di depurazione in un hub innovativo lombardo) - Enrico Mariani, Direttore Tecnico Impianti Depurazione di BrianzAcque- 15'

Progetto BIOMASS Hub (BIOMetano per unA Società Sostenibile) - Elisa Casaletta, R&D manager, Agromatrici - Gruppo Fratelli Visconti- 15'

- 12.40-12-50

Q&A

- 12:50 - 13:00

Conclusioni finali - Luca Donelli, Presidente di Lombardy Energy Cleantech Cluster - 10'

Modera: Giorgio Guariso, POLIMI

Introduce: Carmen Disanto, Lombardy Energy Cleantech Cluster (LE2C)





--------------------





Mostra/Nascondi i link citati nell'articolo

Link citati nell'articolo: 1] /schedabiografica/Redazione FGB