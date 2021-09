Il festival Ro-Costituente a Morbegno

di Redazione FGB [1], 14 Settembre 2021

Il Festival Ri-Costituente 2021 si terrà a Morbegno il 25 settembre 2021.

Si tratta di un evento di incontri in presenza, nato per dare parola ai giovani. Quest'anno il tema sarà "Ri-Costituire sostenibilità" e a questo link [2] trovate il programma.

Il Festival è in realtà il punto di arrivo del lavoro annuale del progetto "Ri-costituente: la Costituzione del 2050 [3]". Il progetto è un'iniziativa di valore civile e di inclusione sociale che ha le sue radici nei giovani per ridisegnare il futuro del nostro Paese.

Ri-Costituente è un laboratorio permanente nel quale ragazzi e ragazze giovanissimi provenienti da tutta Italia scrivono in maniera partecipata una Costituzione Italiana per il 2050 e un Festival.

Il Festival di Ri-Costituente è una 'festa mobile' che si candida a percorrere l'Italia facendo tappa nelle città e nei paesi che hanno dato i natali ai Membri della Assemblea Costituente.

Quest'anno il festival, con il titolo "Ri-Costituire sostenibilità", pone al centro della riflessione le interconnessioni tra sostenibilità ambientale, economica e sociale con le parole e gli sguardi dei giovani partecipanti.

Si scrive sostenibilità, si legge giovani e si incontra a Morbegno il 25 Settembre.







IL PROGRAMMA IN BREVE (Per quello esteso si veda nel sito del progetto [4])

Apertura del Festival

ore 10.00

Saluti istituzionali dei promotori del Festival e delle autorità locali

Lettera di saluto di Liliana Segre

ore 10.15

Video di Alessandro Fermi, Presidente del Consiglio Regionale Lombardo

Il futuro è già iniziato

10.30 - 12.00

Scuole di Italia collegate tramite piattaforma digitale

Giovani testimonial

Al termine confronto con Bruno Di Giacomo Russo, Costituzionalista

Ri-troviamo le radici della Costituzione

10.30 - 11.30

Prima visita guidata nel nuovo itinerario permanente per ricoprire Vanoni, Paronetto e Saraceno attraverso le vie della città

Ritrovo al punto informativo

Il territorio che Ri-nasce

11.00 - 12.30

Passeggiata guidata sulle Colline di Castione Andevenno

Evento con ISCRIZIONE (vedi programma nel sito)



RI-COSTITUIRE SOSTENIBILITÀ

Giardini della biblioteca Ezio Vanoni, Morbegno

(in caso di pioggia presso biblioteca e Museo civico della stessa area)

Ri-Costituzione

14.00 - 14.30

Consegna della Costituzione ai neodiciottenni di Morbegno.

Spazio Mostra "Libere e Sovrane" - Voci MadRi

dalle 14.00 alle 14.20

Tre ragazze delle Scuole e delle Associazioni partecipanti leggono un testo delle Madri Costituenti selezionato tra quelli rivolti ai giovani.

Workshop Ri-Costituire Sostenibilità

dalle 14.30 alle 16.30

Giovani da tutta Italia raccontano e attivano gruppi sulle loro esperienze di protagonismo che hanno trasformato le comunità locali orientandole alla sostenibilità.

Vitima Ri

Spunti e strumenti per l'educazione civica

dalle 15.00 alle 16.30

Intervengono Bruno Di Giacomo Russo, costituzionalista, Francesco Samorè, Fondazione Giannino Bassetti - Milano

Ri-Maniamo

I futuri d'Italia visti dai piccoli paesi

dalle 16.30 alle 18.30

Intervengono Rocco Scolozzi socio-ecologo università di Trento, giovani del Progetto TAM TAM, Morbegno coinvolgono i partecipanti

Ri-Diamoci una storia

Laboratori di cittadinanza attiva per bambini

dalle 16.00 alle 17.30

Laboratorio creativo per bambini di riscrittura dei finali delle storie classiche, riflettiamo: la storia non è già scritta.

Recove-Ri Plan

next generation siamo noi

dalle 17.00 alle 18.00

Confronto tra Stefano Granata, presidente di Federsolidarietà Confcooperative, Andrea Taborelli, Confindustria Giovani Imprenditori, Giulio Saputo, Consiglio Nazionale Giovani.

Eventi culturali collaterali: durante il pomeriggio sono previsti allestimenti permanenti come ulteriore approfondimento tematico.



RI-SONANZE

Arengario, Morbegno

(in caso di pioggia presso Auditorium Sant'Antonio, Morbegno)

Ri-Costituire Sostenibilità

dalle 18.30 alle 19.30

Plenaria di confronto tra i partecipanti ai workshop con interventi dei conduttori dei workshop e dei testimonial.

Interviene Francesca Paini, coordinatrice nazionale del Progetto Ri-Costituente.

ApeRi-tivo Antispreco

dalle 20.00 alle 20.45

Progetti e storie di recupero alimentare con degustazione.

Ri-Sonanze

Open Jam

dalle 21.00 alle 22.30

Giovani musicisti del territorio suonano con Paolo Enrico Archetti Maestri (Yo Yo Mundi) e Marino Severini (Gang).

In conclusione happening di musica di insieme: portate gli strumenti!

Punto informativo in Piazza Marconi (o delle Tre Fontane) dalle 10.00 alle 19.00.

Video installazione Post Ri-Costituenti: videomessaggi dei giovani Ri-Costituenti

