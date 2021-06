In dialogo col Foro regionale per la Ricerca e l'Innovazione

16 Giugno 2021

In Dialogo col Foro è il ciclo di webinar (6 appuntamenti da fine maggio a inizio luglio), organizzato da Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Bassetti, per incontrare e dialogare con i 10 membri del Foro Regionale per la Ricerca e l'Innovazione [2] e per saperne di più circa le attività che hanno svolto in questi 3 anni di lavoro di supporto alla governance responsabile di Ricerca e Innovazione in Lombardia.

Il Foro nasce grazie alla Legge Regionale "Lombardia è Ricerca e Innovazione" (LR 29/2016), che prevede l'istituzione di un organo terzo e indipendente, scelto per selezione pubblica e composto da 10 membri con competenze varie e multidisciplinare nel più ampio settore del rapporto scienza/innovazione e società.

Nei 3 anni di attività il Foro si è espresso su temi vari, dalla genomica alla mobilità del futuro, dalla sostenibilità ai programmi strategici regionali fino a comporre raccomandazioni per il post-COVID in cui ricerca e innovazione rivestono un ruolo fondamentale. Unico nel suo genere, il Foro non si esprime su contenuti strettamente scientifici e di innovazione, ma supporta e suggerisce al governo regionale metodi e strumenti per coinvolgere e attivare, considerandoli una risorsa fondamentale, stakeholder locali e cittadini, in linea con i principi della Responsible Research and Innovation (RRI) e rifacendosi ad esempi e buone pratiche già utilizzati in altri contesti internazionali.

Il ciclo di webinar è un'occasione per conoscere meglio i membri del Foro, le loro competenze e la loro visione di RRI su tematiche di cui si stanno occupando nel loro percorso personale, perché siano fonte di ispirazione e confronto per gli stakeholder regionali di Ricerca e Innovazione.

Qui di seguito il calendario di tutti gli appuntamenti, che si svolgeranno su piattaforma Zoom (per cui è richiesta registrazione) e saranno in diretta streaming anche su Open Innovation.

Il video di ogni evento sarà poi successivamente reso disponibile sul nostro sito.

25 MAGGIO 2021 - Ore 11.00-12.30

Il ruolo della società nel co-design e la co-creazione di politiche e processi di ricerca e innovazione

Relatori:

Agnes Allansdottir, Esperta di Social Studies of Science and Technology, Università di Siena

Marzia Mazzonetto, Esperta di Science Engagement, Co-founder e CEO di Stickydot srl (Belgio)

10 GIUGNO 2021 - Ore 11.00-12.30

Innovazione e big data: sostenibilità, accesso e partecipazione

Relatori:

Francesco Lescai, Professore associato, Responsabile del Laboratorio di Genomica Computazionale presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "L. Spallanzani" dell'Università di Pavia

Federica Lucivero, Senior Researcher presso l'Ethox Centre del Big Data Institute dell'Università di Oxford (UK)

18 GIUGNO 2021 - Ore 14.30-16.00

Perché la ricerca scientifica ha bisogno di politiche di genere

Relatori:

Denise Di Dio, Rappresentante del MUR al G7 Scienza dal 2017, Co-chair del G7 Science Working Group "Financing Science for Inclusive Growth"

Guido Romeo, Giornalista economico, esperto di innovazione e Data Journalism, Facta Center for Journalism



22 GIUGNO 2021 - Ore 17-18

Public Interest Technology and Responsible Innovation

Relatore:

David Guston, Direttore della School for the Future of Innovation in Society, Arizona State University (USA)



29 GIUGNO 2021 - Ore 11-12.30

Mission-oriented innovation policy: Approach, requirements and practical considerations

Relatori:

Ralf Lindner, Direttore del "Competence Centre Policy and Society" del Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (Germania)

Douglas Robinson, Senior Researcher presso il CNRS (Francia) e Honorary fellow dell'Institute for Innovation and Public Purpose dello Univeristy College di Londra - UCL (UK)

6 LUGLIO 2021 - Ore 11-12.15

Imprese tecnologiche ad impatto sociale per un'innovazione inclusiva e responsabile

Relatori:

Mario Calderini, Professore ordinario di Social Innovation e Strategie aziendali presso la School of Management del Politecnico di Milano. Presidente del Foro

Introduce e modera gli incontri Angela Simone, Fondazione Giannino Bassetti

