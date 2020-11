Fondazione Bassetti al National Geographic Festival delle Scienze di Roma

di Redazione FGB, 27 Novembre 2020

È in corso OTTIMISMO E SCIENZA, il Festival delle Scienze di Roma del National Geographic. Quest'anno parteciperà anche Fondazione Giannino Bassetti che è stata coinvolta per un sessione di studio dal titolo "Scienza e Decisione Pubblica".

[3]

L'evento, che si svolgerà online domenica 29 novembre 2020, è costruito attorno a una iniziativa più ampia volta a facilitare il dialogo fra la scienza e le diverse componenti della società per incoraggiare scelte più efficaci e una maggiore fiducia fra le parti.Questo appuntamento, che vedrà la partecipazione di alcuni importanti attori sociali, istituzionali e privati, vuole essere di stimolo per rafforzare il dibattito pubblico e la consapevolezza su questi temi e rappresenta il punto di avvio di un progetto di più ampio respiro che vuole contribuire allo sviluppo di processi, strumenti, procedure per analizzare e valutare i processi decisionali.Fondazione Giannino Bassetti per l'occasione ha preparato unache presenterà in introduzione dell'evento.invece interverrà alla chiusura dei lavori.



PROGRAMMA 10:00 - 10:05

IL FESTIVAL E IL PROGETTO

Vittorio Bo, Direttore del Festival National Geographic Festival delle Scienze

Daniele Pitteri, AD Fondazione Musica per Roma 10:05 - 10:35

INTRODUZIONE: EVIDENZE DALLE PRIME RICERCHE

Simone De Battisti, Hokuto

Angela Simone, Fondazione Giannino Bassetti

Martina Erba, Data Specialist in Eni Datalab per Linkalab

Fabrizio Neironi, Data analyst in TBWA\Italia 10:35 - 11:05

PANEL / SCIENZIATI-ESPERTI

Elena Cattaneo, Università degli Studi di Milano-Laboratorio di biologia delle cellule staminali. Senatrice a vita

Gianpaolo Azzoni, Pro-Rettore Università degli Studi di Pavia

Alessandra Colecchia, Head of Science and Technology Policy Division OCSE 11:05 - 11:40

PANEL / DECISORI ISTITUZIONALI

Flavia Piccoli Nardelli, Membro Commissione Cultura, Scienza e Istruzione Camera dei Deputati

Gaetano Manfredi, Ministro Università e Ricerca

Luca Bergamo, Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Comune di Roma 11:40 - 12:00

PANEL / DECISORI PRIVATI

Michele Perrino, AD Medtronic

Vincenzo Russi, AD E-Novia

Francesca Ferrazza, Responsabile del Centro di Ricerca per la Decarbonizzazione e l'Ambiente di Eni 12:00 - 12:20: PANEL / DECISORI SOCIALI

Antonio Gaudioso, Segretario Generale Cittadinanza attiva

Vittorio Alvino, OpenPolis

Luca Carra, Scienza in Rete 12:20 - 12:40

PANEL / MEDIA

Roberta Villa, Giornalista scientifica

Michele Mezza, Giornalista e docente

Nicola Nosengo, Chief di Nature Italy 12:40 - 13:00

CONFRONTO FINALE

Piero Bassetti, Presidente Fondazione Bassetti e già primo Presidente Regione Lombardia

Toni Muzi Falconi, Fondatore e Senior Advisor Methodos 13:00 - 13:15

CHIUSURA E CALL TO ACTION DEI PROMOTORI

Vittorio Bo, Toni Muzi Falconi, Simone De Battisti Vi aspettiamo! (online)



--------------------

