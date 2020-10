Quanto è 'responsabile' l'innovazione europea? APRE MUG talk.

di Redazione FGB [1], 19 Ottobre 2020

Tra il 19 e il 22 ottobre 2020 si svolgerà la conferenza della rete APRE [2] in coincidenza con il suo trentennale: VERSO UN NUOVO FUTURO LA RICERCA & INNOVAZIONE EUROPEA IN RETE.

APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea [3], da trenta anni supporta e promuove la partecipazione italiana ai programmi europei di Ricerca & Innovazione.

La sua mission è coinvolgere pienamente gli attori italiani attivi in ricerca e innovazione nel panorama europeo e favorire la collaborazione tra gli stessi attori italiani ed i principali protagonisti europei.



Il programma propone anche APRE MUG [4]: brevi talk quotidiani, con rappresentanti delle comunità di ricerca e innovazione ed esperti APRE.

Uno spazio per commentare e aprire nuove domande sui temi della Conferenza Annuale APRE 2020 "VERSO UN NUOVO FUTURO. La Ricerca & Innovazione europea in rete".

Segnaliamo Giovedì 22 ottobre dalle 16.30 alle 17.15 il talk Incrementale o disruptive, quanto è "responsabile" l'innovazione europea.

Pochi termini come l'innovazione possono vantare un tale parterre di attributi che cambiano a seconda del discorso, pur spesso polarizzato tra "innovazione incrementale" e "innovazione dirompente". Ma, di qualsivoglia innovazione si parli, da Horizon 2020 in poi emerge la necessità di un binomio Ricerca e Innovazione che sappia essere inclusivo, aperto, anticipatorio e responsivo. In una parola "responsabile". Ce la faremo?

Programma:

Modera Chiara Buongiovanni, APRE

Sesto Viticoli - Presidente AIRI - Associazione Italiana Ricerca Industriale

Angela Simone - Project Manager Fondazione Bassetti

Andrea Vargiu - Università degli Studi di Sassari - APEnet - Rete italiana Atenei en enti di ricerca per il Public Engagement

Martina Desole - Punto di contatto nazionale Horizon 2020 NMBP - Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology, Advanced Manufacturing And Processing, APRE

Qui le registrazioni [5] per seguire online l'evento.

#aprecon2020

----------



Link citati nell'articolo: 1] /schedabiografica/Redazione FGB 2] https://conferenzaapre2020.wixsite.com/apre 3] http://www.apre.it/ 4] https://conferenzaapre2020.wixsite.com/apre/apre-mug 5] https://platform.eventboost.com/e/conferenza-apre-2020/24708