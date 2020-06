Get it! Twice, Call for Solution

15 Giugno 2020

Sei un ricercatore, uno studente o un professore? Hai una soluzione innovativa nelle aree telehealth & home caring con focus su: comunicazione medico-paziente a distanza, supporto all'assistenza domiciliare integrata per anziani non autosufficienti e riabilitazione fisica e cognitiva per bambini e adulti a distanza? Allora candidati ENTRO 30 giugno 2020 a Get It! Twice [2].

La call è finalizzata alla selezione di un massimo di 5 soluzioni tecnologiche in grado di rispondere ai crescenti bisogni dei sistemi di welfare e sanità lombardi, con particolare attenzione alle sfide emerse nel corso dell'emergenza da COVID-19 .

I 5 progetti saranno individuati tra i candidati al programma Switch2Product (S2P) - promosso da PoliHub, Innovation District & Startup Accelerator e Technology Transfer Office (TTO) del Politecnico di Milano e da Deloitte - e avranno accesso ai percorsi di empowerment per l'incubazione e la prototipazione delle soluzioni innovative promossi dai partner di Get it! Twice.

Queste le aree d'interesse:

BISOGNI GENERALI

TELEHEALTH & HOME CARING

• Comunicazione medico-paziente a distanza

• Supporto all'assistenza domiciliare integrata per anziani non autosufficienti

• Percorsi riabilitativi fisici e cognitivi per bambini e adulti a distanza

DISABILITA' E INCLUSIONE SCOLASTICA

• Inclusione scolastica di alunni con disabilità

BISOGNI CON FOCUS SULL'EMERGENZA DA COVID-19

SUPPORTO PSICOLOGICO

• Gestione del benessere psichico a distanza dei contagiati in isolamento

• Supporto psicologico a distanza per cittadini in lock-down

• Supporto psicologico a distanza per operatori sanitari

HEALTHCARE & TELEHEALTH

• Triage nelle strutture sanitarie o per il pre-triage a distanza

• Individuazione, mitigazione e contenimento dei contagi

• Telemonitoraggio di pazienti COVID in isolamento domiciliare

WELFARE FAMILIARE & EDUCATION

• Intrattenimento formativo a distanza per bambini e ragazzi

• Supporto assistenziale a distanza alla neo-genitorialità

