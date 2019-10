Viaggi nell'innovazione per i Dialoghi di Fondazione Bassetti

di Redazione FGB [1], 22 Ottobre 2019

Viaggio nell'innovazione di Roberto Panzarani, edito da Guerini, è lo spunto per ascoltare, nella cornice dei Dialoghi di Fondazione Bassetti, quattro racconti emblematici, frutto dell'esperienza di altrettanti viaggiatori d'eccezione: l'autore si confronterà con Piero Bassetti, Lucia Dal Negro (De-LAB, esperta di business inclusivo e innovazione frugale nei paesi in via di sviluppo) e Fiorenzo Galli (direttore generale del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci). Da ciascuno emergerà una riflessione peculiare sull'influenza di luoghi e culture su un fenomeno globale come l'innovazione.

24 ottobre 2019 - ore 15.30 (registrazione ore 15.00)

Fondazione Giannino Bassetti

via Michele Barozzi 4, Milano [2]

L'ingresso è libero, ma il numero dei partecipanti è limitato per consentire un reale confronto tra tutti coloro che interverranno.

Suggeriamo pertanto di dare cortese conferma.

#dialoghiFGB

---------------

Save the date per l'evento successivo:

11 novembre 2019 ore 18.00

in occasione della pubblicazione de "Il fine della politica" di Salvatore Natoli (Bollati Boringhieri)

---------------



