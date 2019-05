Workshop: Innovazione sociale, vulnerabilità e tecnologie nel contesto dell'ageing.

15 Maggio 2019

Quella dell'invecchiamento della popolazione è una delle sfide più rilevanti che il nostro Paese dovrà affrontare nei prossimi anni. Per queste ragioni comprendere le diverse dinamiche che contraddistinguono il fenomeno sociale dell'invecchiamento, ed in particolare la dimensione della Long Term Care (LTC) - cioè l'assistenza di lungo periodo per le persone anziane non autosufficienti - significa favorire l'individuazione di soluzioni sostenibili nell'immediato ma anche, soprattutto, gettare le basi conoscitive per stabilire le linee strategiche e di sviluppo delle politiche sociali dei prossimi decenni. Identificare, inoltre, le strategie tecnologiche sviluppate per gli anziani così le loro potenzialità ma anche criticità su un versante etico è anch'essa una priorità.

Fondazione Giannino Bassetti è nello Stakeholder Committee del progetto InnovaCare [2], finanziato da Fondazione Cariplo attraverso il bando 2017 dedicato alla ricerca scientifica su questo tema (Aging and social research: people, places and relations). InnovaCAre è un progetto di ricerca che impegna un team multidisciplinare del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Vita-Salute San Raffaele, dedicato allo studio di soluzioni per affrontare le sfide poste dall'invecchiamento alla società italiana.

giovedì 23 maggio dalle ore 14:00 alle ore 17:30

Innovazione sociale, vulnerabilità e tecnologie nel contesto dell'ageing

Fondazione Giannino Bassetti

via Michele Barozzi 4 [3] - Milano

L'ingresso è libero, ma si richiede conferma di partecipazione a infoatfondazionebassettidotorg

PROGRAMMA

14-14.15

Saluti iniziali

Francesco Samorè, Fondazione Giannino Bassetti

14.15-14.30

Introduzione del progetto di ricerca InnovaCAre

Roberta Sala, Facoltà di Filosofia, Università Vita-Salute San Raffaele

14.30-14.50

"L'innovazione delle politiche di LTC in Italia: evidenze da Lombardia e Piemonte"

Federico Razetti, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano

14.50-15.10

"Donne immigrate e lavoro di cura: un welfare invisibile bisognoso di innovazione sociale"

Claudia Zilli, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano

15.10-15.30

"Nuove tecnologie nel contesto dell'ageing: riflessioni etiche sul concetto di vulnerabilità"

Virginia Sanchini, Facoltà di Filosofia, Università Vita-Salute San Raffaele

15.30-15.50

Discussione plenaria prima parte

Modera: Roberta Sala, Facoltà di Filosofia, Università Vita-Salute San Raffaele

15.50-16.20

Coffee break

16.20 - 16.40

"La vulnerabilità. Significati e approcci"

Beatrice Magni, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano

16.40-17.00

"Il lavoro domestico straniero: attualità e tendenze nella sua composizione e nelle sue forme di regolazione"

Paola Bonizzoni, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano

17.00 - 17.20

Discussione plenaria seconda parte

Modera: Massimo Reichlin, Facoltà di Filosofia, Università Vita-Salute San Raffaele

17.20-17.30

Conclusioni e chiusura dei lavori

Francesco Samorè, Fondazione Giannino Bassetti

-----------





