di Redazione FGB [1], 10 Aprile 2018

La potenza del calcolo tra rischi monopolistici e opportunità democratiche.

Martedì 24 aprile 2018, ore 18.00 in Fondazione Bassetti si svolgerà l'incontro "Gli algoritmi nelle nostre vite", in occasione della pubblicazione del libro di Michele Mezza "Algoritmi di libertà, La potenza del calcolo tra dominio e conflitto" edito da Donzelli, 2018.

Il tema degli algoritmi, un tempo confinato a pochi specialisti, è divenuto progressivamente una delle questioni centrali nel dibattito pubblico a livello nazionale ed internazionale.

La stessa pratica della democrazia sembra ripensata dalla possibilità di raccogliere quantità sterminate di informazioni e convertirle in profili utili ad una forma di propaganda impensata anche nelle più cupe distopie.

Ciò che non è ancora così evidente è come gli algoritmi incidano già oggi (e sempre più incideranno, laddove non ci sarà un comportamento vigile e proattivo da parte della politica e dei governi) nelle nostre vite per quanto attiene ad elementi fondamentali quali la diagnosi di una malattia, l'assegnazione di un affidamento bancario, un esito giudiziale, travalicando i nostri diritti di cittadini, pazienti e consumatori. Sono ormai diversi i settori in cui ormai è attribuita una crescente importanza a sistemi automatici di decisione in cui è un algoritmo a influenzare in modo determinante l'esito finale, interrogando molte nostre libertà, tra cui quella di non essere solo un'identità fatta di numeri e dati.

Come in tutti i grandi tornanti dell'innovazione, i rischi si accompagnano però a straordinarie opportunità, anche negli ambiti della partecipazione politica.

Sull'insieme delle problematiche aperte dagli automatismi irresponsabili, ma, altresì, su alcune possibili linee di soluzioni, il libro di Michele Mezza rappresenta una guida ed un imprescindibile termine di confronto.

Al dialogo, oltre all'Autore Michele Mezza, interverranno:

Giampaolo Azzoni, Toni Muzi Falconi, Silvia Figini, Alessandro Venturi e Marco Vitale

Introducono e coordinano: Francesco Samorè e Alfonso Scarano

