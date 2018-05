Doppio appuntamento a Smart City

di Redazione FGB [1], 30 Aprile 2018

In occasione della Milano Design Week 2018, a Superstudio Più in via Tortona 27 è stata inaugurata la seconda edizione di "Smart City: Materials, Technologies & People", la mostra-evento ideata da Material ConneXion Italia, curata dall'architetto Giulio Ceppi.

La mostra si propone di stimolare un dibattito sul tema della "città intelligente" rovesciando, però, la prospettiva: questa volta il punto di partenza non sono le città, ma i suoi abitanti, gli "smart citizens".

In questa cornice il primo appuntamento: venerdì 4 maggio 2018 alle ore 11.30 verrà presentato il libro di Marinella Ferrara e Giulio Ceppi IDEAS AND THE MATTER.

Il libro è dedicato ai nuovi materiali e ai nuovi oggetti cui danno vita, attualizzando e sviluppando il paradigma classico del rapporto tra materiali e progetto proposto nel 1986 da Ezio Manzini con La materia dell'invenzione. Raccoglie due anni di ricerca di MADEC, il Material Design Research Center del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, cui collaborano i due curatori.



Parlano del rapporto tra oggetti e materiali, di design dei materiali, e dell'evoluzione del design Rodrigo Rodriques, persidente di Material ConneXion Italia, Luisa Collina, preside della Scuola del design del Politecnico di Milano e i curatori del volume, Giulio Ceppi e Marinella Ferrara.



Poi una tavola rotonda sugli stessi temi vedrà l'intervento del critico Fortunato D'Amico, dello storico Giampiero Bosoni, dell'artista Michelangelo Pistoletto, di Francesco Samorè (Fondazione Bassetti) e del designer Clino Trini Castelli.

Il secondo appuntamento sarà mercoledì 9 maggio 2018 alle ore 18.00 quando Fondazione Giannino Bassetti presenterà in anteprima Responsibility driven design for the future self-driving society, un white paper che analizza l'avanzata delle tecnologie 'driverless' e indaga il ruolo del design e dell'innovazione responsabile nella definizione della società 'a guida autonoma' del futuro.

Intorno alla presentazione di svolgerà il dibattito dal titolo DA SMART A AUTONOMOUS: LA TRASFORMAZIONE DELLE CITTÀ TRA INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DRIVERLESS MOBILITY in cui interverranno Fabio Terragni (Presidente di M4 spa), Giulio Ceppi (Architetto, designer e docente al Politecnico di Milano), Angela Simone (Project Designer e Manager per Fondazione Giannino Bassetti) e Fabio Besti (Design Consultant per Fondazione Giannino Bassetti) autore del paper.

L'incontro sarà moderato da Francesco Samorè, Segretario Generale di Fondazione Giannino Bassetti.

SuperStudio Più

via Tortona 27 - Milano

- Venerdì 4 maggio 2018 ore 11.30 Presentazione del libro IDEAS AND THE MATTER;

- Mercoledì 9 maggio 2018 ore 18.00 DA SMART A AUTONOMOUS: LA TRASFORMAZIONE DELLE CITTÀ TRA INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DRIVERLESS MOBILITY.

--------------

