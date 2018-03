CIMULACT, la voce dei cittadini nella futura agenda di ricerca e innovazione della Commissione Europea.

di Redazione FGB [1] [2], 14 Marzo 2018



Martedì 20 marzo 2018, alle ore 18, Fondazione Giannino Bassetti ha il piacere di ospitare CIMULACT La voce dei cittadini nella futura agenda di ricerca e innovazione della Commissione Europea.

Il progetto europeo CIMULACT [2] [3] (Citizen and Multi-Actor Consultation on Horizon 2020), sviluppato da un consorzio di ricerca di cui fa parte il POLIMI DESIS Lab [3] [4] del Politecnico di Milano, ha coinvolto dal 2015 ad oggi oltre 5000 cittadini e 600 esperti di 30 paesi europei per definire le future direzioni di ricerca e innovazione della Commissione Europea. I risultati sono stati infatti utilizzati per definire alcuni dei bandi di ricerca del corrente programma quadro di supporto alla ricerca e all'innovazione europee, Horizon2020, tenendo conto delle visioni e dei desideri dei cittadini in Europa.

Il progetto, ora in fase conclusiva, ha offerto un'occasione unica per sperimentare metodi e strumenti di co-design in percorsi di consultazione pubblica. L'esperienza di partecipazione sviluppata in CIMULACT può quindi rappresentare il punto di partenza per discutere insieme come coinvolgere cittadini ed esperti in processi collaborativi finalizzati a orientare la ricerca e l'innovazione responsabile.

L'incontro in Fondazione Bassetti sarà l'occasione per una riflessione sui risultati del progetto e, in particolare, sulle caratteristiche del percorso di partecipazione, estendendo il dialogo alla necessità che simili processi diventino uno standard non solo a livello europeo, ma anche locale, regionale e nazionale.

Martedì 20 marzo, ore 18

Fondazione Bassetti

Via Barozzi 4, Milano

RSVP info@fondazionebassetti.org

-----------

Mostra/Nascondi i link citati nell'articolo

Link citati nell'articolo: 1] /it/segnalazioni/2018/03/cimulact_la_voce_dei_cittadini.html 2] /schedabiografica/Redazione FGB 3] http://www.cimulact.eu/ 4] http://www.desis.polimi.it/