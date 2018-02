Manifattura Milano Camp

di Redazione FGB [1], 22 Febbraio 2018

Il Comune di Milano organizza "Manifattura Milano Camp" una giornata dedicata ai protagonisti della nuova manifattura digitale.

Il programma sarà costruito attraverso una open call aperta fino all'11 marzo e rivolta soprattutto a Startup industry 4.0, imprese ad alto contenuto tecnologico, Pmi che combinano saper fare e nuove tecnologie, makers, designer e artigiani digitali, Università, istituzioni, scuole, venture capital, incubatori, associazioni di categoria.

Manifattura Milano Camp si terrà il 17 Marzo 2018 presso il Milano Luiss Hub for Makers and Students tra le 16.00 e le 20.00 (ma gli orari potranno subire variazioni in base al numero di iscrizioni pervenute).

Ulteriori informazioni nella pagina di FAQ [2]

