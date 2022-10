Un percorso partecipativo per una Responsible Smart Mobility in Regione Lombardia

23 Settembre 2022

Si è concluso sabato 25 giugno il percorso partecipativo [2] organizzato nell'ambito del progetto EU TRANSFORM per raccogliere le raccomandazioni dei cittadini e delle cittadine residenti in Lombardia sul tema della mobilità intelligente e responsabile.

Questo nuovo percorso di coinvolgimento, che vi abbiamo presentato in un precedente post [3], si è confermato come un'iniziativa di grande rilievo per Fondazione Bassetti, per Regione Lombardia, per i cittadini lombardi e più in generale per la cultura e la pratica della deliberazione pubblica e dell'innovazione responsabile in Italia.

La Giuria si è aperta l'11 giugno con una fase informativa fornita da esperti. Ciò ha permesso ai cittadini e alle cittadine di acquisire maggiori conoscenze sia sugli aspetti tecnologici sia su questioni etiche e sociali che possono emergere quando si parla di servizi di mobilità data-driven. A distanza di due settimane, sempre con l'aiuto organizzativo di Fondazione Bassetti, i Giurati si sono nuovamente riuniti e sono stati invitati a riflettere in modo collaborativo sulle tematiche legate a una mobilità responsabile e, a partire da queste, a elaborare delle raccomandazioni concrete per i decisori regionali.

La fase di discussione sugli aspetti di responsabilità legati alla Smart Mobility si è svolta in piccoli gruppi e in sessioni plenarie, accompagnata da facilitatrici professioniste. I risultati del confronto tra i gruppi di partecipanti hanno permesso di individuare sei tematiche principali:

- privacy, profilazione (raccolta ed elaborazione automatizzata di dati personali)

- inclusività territoriale e inclusività per categorie svantaggiate

- accessibilità economica e digitale

- accessibilità alle informazioni sull'esistenza e sul funzionamento dei servizi

- sicurezza, anche intesa come cybersecurity

A partire dalle considerazioni emerse, la seconda parte dell'incontro è servita per elaborare e raffinare le raccomandazioni, definendone "obiettivi" e "misure" da mettere in pratica.

Le raccomandazioni finali, approvate all'unanimità dalla Giuria, sono contenute nel report disponibile a questo link [4].

Al termine del percorso i Giurati hanno dimostrato una grande soddisfazione per il coinvolgimento nel processo deliberativo, dichiarando di aver apprezzato la possibilità di esprimere la propria voce e di sentirsi attivi come cittadini, in un ambito che li riguarda direttamente come la pianificazione del territorio e dei servizi ad esso connessi.

Le raccomandazioni sono state prese in carico da Regione Lombardia, che ne terrà conto nella pianificazione e nella realizzazione delle proprie azioni nell'ambito dei programmi regionali di Smart Mobility.

Nell'ambito di TRANSFORM, infatti, Regione Lombardia si impegna a rendere la Smart Specialization Strategy [5] più inclusiva e trasparente, assicurando che le voci dei cittadini siano ascoltate e che le opinioni siano prese in considerazione nella definizione delle principali politiche regionali di R&I (ricerca e innovazione partecipata, definizione dell'agenda).

Qui sotto un video che descrive il lavoro svolto con la Citizen's Jury e qualche fotografia delle due giornate.

















-----------------

Link citati nell'articolo: 1] /schedabiografica/Redazione FGB 2] https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/iniziative/transform-eu/il-percorso-partecipativo 3] https://www.fondazionebassetti.org/it/segnalazioni/2022/06/responsible_smart_mobility_una.html 4] https://www.fondazionebassetti.org/it/focus/doc/Report_1_20092022.pdf 5] https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/what-we-do#:~:text=Smart%20specialisation%20is%20a%20place%2Dbased%20approach%2C%20meaning%20that%20it,to%20make%20choices%20for%20investment.