Longevità e innovazione responsabile

di Redazione FGB [1], 14 Maggio 2021

Insegnamento promosso da Fondazione Giannino Bassetti e Fondazione Ravasi - Garzanti per la Scuola del design del Politecnico di Milano

Una parte del globo, per la prima volta, conta non solo più anziani, per effetto dell'allungamento dell'età della vita; conta, in termini assoluti, meno giovani. I demografi hanno dovuto coniare una nuova parola, de-giovanimento, per descrivere il fenomeno. La violenza della pandemia tuttora in corso ha, se possibile, aumentato l'attenzione per l'impatto degli imprevisti sul tessuto sociale di una società più anziana.

Obiettivo dell'insegnamento di quest'anno, cominciato a febbraio e tuttora in corso, è progettare soluzioni per persone, che vivendo più a lungo e in una società più matura, sono diverse da prima. Anche perché la nostra vita, allo specchio della tecnologia, si scopre diversa.

Guardare a questi problemi con le lenti della responsabilità nell'innovazione significa affrontare le sfide del digital divide, capire come rendere empatico un robot per l'assistenza agli anziani, usare gli strumenti dell'innovazione sociale per ricucire i legami tra persone, rendendole protagoniste dei cambiamenti.

L'insegnamento in aula e in remoto fornisce agli studenti e alle studentesse opportunità di incontro con fondazioni, enti e imprese operanti nel mondo della longevità, della tecnologia per la cura, della robotica assistenziale (è intervenuta la Scuola di robotica), dell'innovazione sociale: nuova impostazione dei servizi alle famiglie (Sportelli multifunzione "CuraMi e proteggiMi promossi da fondazione Ravasi-Garzanti in collaborazione con alcune cooperative); adattamento dell'ambiente domestico per favorire la qualità delle relazioni di vita; progettazione di teleassistenza (dall'esperienza quarantennale della coop La Meridiana di Monza); co-design con coorti di baby boomers, in posizione privilegiata per anticipare il futuro e per aiutare a intendere gli anziani non solo come consumatori e utenti ma come co-produttori di nuovi servizi.

L'obiettivo è dotare ciascuna studentessa e ciascuno studente degli strumenti necessari per comprendere come lavorano le imprese, la pubblica amministrazione, gli enti del terzo settore anche quando, rispondendo alle opportunità offerte dalle istituzioni europee (a gennaio la Commissione europea ha presentato un Libro verde con cui dà avvio a un dibattito politico generale sulle sfide e le opportunità insite in una società europea che invecchia) progettano e raccolgono risorse per le esigenze della propria missione.

Responsabili scientifici del corso sono il docente Francesco Samorè [2], Elisabetta Donati [3] di Fondazione Ravasi Garzanti e Fabio Besti [4], Interdisciplinary Designer - Spectr; collabora Tommaso Correale Santacroce [5] di Fondazione Giannino Bassetti.







Sono intervenuti e interverranno a lezione:

Fiorella Operto, Giampaolo Azzoni, Federico Pennestrì, Tiziana Cretti, Carla Piersanti, Matteo Mauri, Carla Facchini, Andrea Rotolo e Enrico Bassi.

A seguire, in questa pagina, via via renderemo disponibili i podcast e le slide degli incontri.





FIORELLA OPERTO

Board Of Directors at School of Robotics - Genova

Longevità e innovazione responsabile. Elementi di Roboetica.

31 Marzo 2021

Podcast e slide disponibili (si consiglia di seguire il podcast sfogliando le slide - cliccare su per vederle a tutto schermo)







-----------------------------------------A seguire, in questa pagina, via via renderemo disponibili i podcast e le slide degli incontri.Board Of Directors at School of Robotics - GenovaLongevità e innovazione responsabile. Elementi di Roboetica.31 Marzo 2021Podcast e slide disponibili (si consiglia di seguire il podcast sfogliando le slide - cliccare super vederle a tutto schermo)

GIAMPAOLO AZZONI

ProRettore Vicario Università degli Studi di Pavia

Etica, diritti e dignità della terza età

7 aprile 2021

FEDERICO PENNESTRÌ

Università Vita-Salute San Raffaele - Autore di "Eppur si Muore" (Ugo Mursia Editore)

Dalla cura al prendersi cura. L'assistenza alla persona anziana nel secolo della medicina basata sulle evidenze.

14 aprile 2021

TIZIANA CRETTI

Architetto - SAV Fondazione Brescia Solidale

La vivibilità degli ambienti: adattamento della casa, automazione e domotica

28 Aprile 2021

CARLA PIERSANTI

Sportelli Curami & Proteggimi di Milano

MATTEO MAURI

Cooperativa La Meridiana di Monza

Ridisegnare i servizi domiciliari per le persone anziane fra reti professionali e reti informatiche

5 maggio 2021

CARLA FACCHINI

Università Bicocca di Milano

Genere ed invecchiamento

12 Maggio 2021

ANDREA ROTOLO

Ricercatore Cergas, Università Bocconi

Longevity ed innovazione: quale narrazione?

19 Maggio 2021

ENRICO BASSI

Designer - Director OPEN DOT

Makers per l'assistenza e la cura. Esperienze di co-progettazione

26 maggio 2021

--------------------

Mostra/Nascondi i link citati nell'articolo

Link citati nell'articolo: 1] /schedabiografica/Redazione FGB 2] /it/pagine/2012/01/francesco_samore.html 3] https://fondazioneravasi-garzanti.org/fondazione/ 4] https://www.fabiobesti.com/ 5] /it/pagine/2007/08/tommaso_correale_santacroce.html