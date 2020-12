Scienza e Decisione Pubblica, il progetto e il primo evento al Festival delle Scienze

di Redazione FGB [1], 1 Dicembre 2020

La recente emergenza sanitaria ha mostrato in modo evidente che la scienza può assumere un peso particolarmente rilevante nei processi decisionali pubblici, privati e sociali.

I modi in cui la scienza può orientare e influenzare le decisioni di organizzazioni sociali, private e pubbliche non sembrano però essere sempre così chiari e comprensibili.

Rimane spesso aperto uno spazio per differenti posizioni, entro cui la costruzione del consenso e del coinvolgimento anche dell'opinione pubblica è fondamentale.

Diventa quindi centrale nutrire la fiducia nella relazione fra scienze e decisioni (privata, sociale o pubblica che sia).

L'iniziativa «Scienza e decisione pubblica [2]» vuole contribuire ad indagare il rapporto e facilitare il dialogo fra scienziati e diverse componenti della società, per incoraggiare scelte più efficaci e consensuali.

Pensato per focalizzarsi sugli ambiti Salute, Tecnologia e Ambiente, vuole essere un percorso di ricerca multidisciplinare e partecipato, per identificare best practice, strumenti e competenze ideali alla decisione pubblica science oriented.

Il gruppo di promotori è composto da Codice Edizioni [3], Hokuto [4], Methodos [5], Humanitas [6], Cittadinanzattiva [7], Fondazione Musica per Roma [8] e Fondazione Giannino Bassetti e dà il benvenuto a tutte le realtà istituzionali, sociali, scientifiche e sociali che vorranno contribuire alle diverse fasi del progetto.

Pensato per avere una durata di due anni, "Scienza e decisione pubblica" è stato presentato il il 29 novembre 2020 come rassegna autonoma all'interno del National Geographic Festival delle Scienze di Roma [9] (23-29 novembre), uno dei più grandi eventi di divulgazione scientifica in Italia, promosso dalla Fondazione Musica per Roma, in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), National Geographic e Codice Edizioni.

L'evento, che si può rivedere integralmente QUI [10] o più in fondo a questo post, ha visto la presentazione delle prime evidenze emerse dalle ricerche e la conversazione, in una serie di panel, di importanti attori sociali, istituzionali e privati.

Segnaliamo che per l'occasione Fondazione Bassetti ha realizzato, a cura di Angela Simone [11] e Anna Pellizzone [12], una Flash Research sulle pratiche di Participatory Technology Assessment in relazione con la realtà italiana che sarà disponibile a breve.

Qui a seguire, il programma dell'evento National Geographic Festival delle Scienze di Roma e i link per la visione dei vari interventi.

PROGRAMMA

IL FESTIVAL E IL PROGETTO

Daniele Pitteri, AD Fondazione Musica per Roma (vedi il suo intervento [13] al min 0:09)

Vittorio Bo, Direttore del Festival National Geographic Festival delle Scienze (vedi il suo intervento [14] al min 2:58)

INTRODUZIONE: EVIDENZE DALLE PRIME RICERCHE

Simone De Battisti, Hokuto (vedi il suo intervento [15] al min 5:55)

Angela Simone, Fondazione Giannino Bassetti (vedi il suo intervento [16] al min 24:35)

Fabrizio Neironi, Data analyst in TBWA\Italia Eni Datalab per Linkalab (vedi il suo intervento [17] al min 40:19)

PANEL / SCIENZIATI-ESPERTI

Alessandra Colecchia, Head of Science and Technology Policy Division OCSE (vedi il suo intervento [18] al min 53:41)

Elena Cattaneo, Università degli Studi di Milano-Laboratorio di biologia delle cellule staminali. Senatrice a vita (vedi il suo intervento [19] al min 1:03:58)

Gianpaolo Azzoni, Pro-Rettore Università degli Studi di Pavia (vedi il suo intervento [20] al min 1:34:10)

PANEL / DECISORI ISTITUZIONALI

Gaetano Manfredi, Ministro Università e Ricerca (vedi il suo intervento [21] al min 1:14:17)

Flavia Piccoli Nardelli, Membro Commissione Cultura, Scienza e Istruzione Camera dei Deputati (vedi il suo intervento [22] al min 1:47:27)

Luca Bergamo, Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Comune di Roma (vedi il suo intervento [23] al min 1:55:38)

PANEL / DECISORI PRIVATI

Michele Perrino, AD Medtronic (vedi il suo intervento [24] al min 2:11:18)

Vincenzo Russi, AD E-Novia (vedi il suo intervento [25] al min 2:22:02)

Francesca Ferrazza, Responsabile del Centro di Ricerca per la Decarbonizzazione e l'Ambiente di Eni (vedi il suo intervento [26] al min 2:29:15)

PANEL / DECISORI SOCIALI

Antonio Gaudioso, Segretario Generale Cittadinanza attiva (vedi il suo intervento [27] al min 2:40:07)

Vittorio Alvino, OpenPolis (vedi il suo intervento [28] al min 2:47:57)

Luca Carra, Scienza in Rete (vedi il suo intervento [29] al min 2:56:52)

PANEL / MEDIA

Michele Mezza, Giornalista e docente (vedi il suo intervento [30] al min 3:06:59)

Nicola Nosengo, Chief di Nature Italy (vedi il suo intervento [31] al min 3:15:29)

CONFRONTO FINALE

Toni Muzi Falconi, Fondatore e Senior Advisor Methodos (vedi il suo intervento [32] al min 3:25:54)

Piero Bassetti, Presidente Fondazione Bassetti e già primo Presidente Regione Lombardia (vedi il suo intervento [33] al min 3:35:47)













