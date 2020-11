TRANSFORM per un territorio più aperto, inclusivo e democratico

di Redazione FGB [1], 19 Novembre 2020

In TRANSFORM [2] tre governi regionali (Lombardia, Catalogna, Brussels-Capital) stanno esplorando - insieme agli altri partner di progetto - un percorso di sperimentazione per l'inserimento di approcci di coinvolgimento dei cittadini nel policy making locale di Ricerca e Innovazione (R&I) per uno sviluppo del territorio più aperto, inclusivo e democratico. Il progetto si focalizza in particolare sulle Smart Specialisation Strategies [3] (S3), le strategie regionali per l'innovazione place-based. Grazie a TRANSFORM, i tre territori coinvolti avranno l'opportunità di testare tre metodologie partecipative: participatory research agenda setting in Regione Lombardia; design for social innovation nella Regione di Brussels e citizen science in Catalogna.

TRANSFORM (Territories as Responsive and Accountable Networks of S3 through new Forms of Open and Responsible decision-Making), progetto europeo di cui Fondazione Giannino Bassetti è coordinatore, è iniziato ufficialmente lo scorso gennaio ed è finanziato nella cornice delle call SwafS (Science with and for Society) del programma quadro Horizon 2020.





Le attività condotte nei singoli cluster regionali procedono in parallelo e si integrano in un percorso di mutual learning attraverso il quale i tre governi regionali avranno la possibilità di condividere esperienze, riflessioni e bisogni nell'ambito della governance dell'innovazione. Il dialogo tra regioni è ulteriormente arricchito dal confronto con il Museum of Science di Boston [4] , partner di TRANSFORM e leader del progetto CC-PES (Building Capacity for Co-Created Public Engagement with Science), un'iniziativa volta a sperimentare nuove forme partecipative di decision making in ambito tecnico-scientifico negli USA.

I risultati così ottenuti saranno raccolti in Raccomandazioni per la trasformazione degli ecosistemi regionali di R&I in chiave responsabile, con l'obiettivo di estendere l'impatto di TRANSFORM oltre i territori direttamente coinvolti nel progetto.

Accanto alle attività di coordinamento e di management - in capo a Fondazione Bassetti in qualità di Coordinatore di progetto - le azioni portate avanti in questo primo anno si sono concentrate su due livelli: da un lato le azioni condotte a livello di ciascun cluster regionale (Lombardia [5], Catalogna [6] e Brussels-Capital [7]) e dall'altro quelle cross-cluster, che vedono il coinvolgimento di tutti i partner di progetto.

Le attività del cluster lombardo di TRANSFORM - che si compone, insieme a Fondazione Giannino Bassetti, di Regione Lombardia e Finlombarda - si concentrano in particolare sull'introduzione della metodologia di participatory research agenda setting finalizzata alla definizione delle priorità regionali di ricerca e innovazione del Piano Strategico Triennale (PST) di Regione Lombardia. Il Piano, che definisce e indirizza le priorità dell'ecosistema R&I lombardo e che è in dialogo con la Strategia S3, verrà finalizzato entro i primi mesi del 2021 e in questi mesi stiamo quindi entrando nel vivo delle attività di citizen engagement, grazie anche al supporto di Simon Burall, advisor di progetto, former Director della charity Involve [8] e riconosciuto esperto di pratiche di partecipazione deliberativa. In parallelo, anche il cluster della Catalogna e della Regione di Brussels stanno programmando le attività di citizen engagement da implementare nei rispettivi contesti regionali.

In questi primi mesi di attività, le azioni cross cluster condotte a livello di progetto e trasversali ai tre territori si sono prevalentemente focalizzate sulla costruzione di un framework di scambio e azione comune alle tre regioni, anche grazie al supporto dell'Advisory Board; sull'elaborazione di un piano di valutazione del progetto e sulle attività di dissemination. A questo proposito, segnaliamo che sono attivi il sito e l'account twitter di TRANSFORM (@TRANSFORM_eu [9]) e che diversi partner di progetto sono stati coinvolti in varie iniziative condotte nella cornice di altri progetti EU (ad esempio Fondazione Bassetti è stata coinvolta in un evento della Regione Emilia-Romagna, per il progetto TERRITORIA [10], sister project di TRANSFORM) e l'esperienza di TRANSFORM recentemente è stata selezionata per partecipare al Citizen Engagement and Deliberative Democracy Festival organizzato dal Joint Research Centre [11] (JRC), che si terrà - online - il prossimo dicembre.





Qualche immagine del meeting di lancio tenutosi a Milano









