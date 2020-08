Risorse da Fondazione Bassetti. Parte 1. Scritti

I 25 anni di attività di Fondazione Giannino Bassetti, dedicati a esplorare il binomio Responsabilità e Innovazione sotto il cappello dello slogan "Innovazione è la realizzazione dell'improbabile", hanno sempre avuto il web come strumento per raccontare, diffondere, documentare e dibattere.

Il sito della Fondazione nel tempo [2] si è trasformato da luogo aggregante e di dialogo come era inteso all'inizio, anche in motore e deposito di una comunicazione più ampia. Naturale quindi dire che al suo interno potete trovare una infinità di materiali testuali, video, fotografici e audio che risultano, ad una seconda fruizione e con lo sguardo attuale, ancora validi, interessanti e pregni di spunti.

Vorremmo offrire a chi ci segue una nuova guida [3] a tutti i nostri materiali online e dare qualche spunto di lettura e visione.

Procederemo quindi a presentarvi via via gli scritti che potete trovare nelle nostre pagine, la nostra produzione di video, i servizi fotografici, i podcast, e poi ancora la nostra presenza nei social, in modo che possiate unirvi attivamente al nostro dialogo.





SCRITTI

Due contributi settimanali in media pubblicati nel sito hanno fatto sì che dal 2002 ad oggi si formasse un grande archivio di testi che sono piccoli saggi, approfondimenti, analisi oppure interviste, report ed anche sintesi e recensioni.

Molteplici sono i modi per trovare materiale che vi possa interessare: il campo di ricerca nella fascia azzurra del menu, oppure la ricchissima colonna destra presente in ogni pagina del sito, o la colonna sinistra che suggerisce link in continuità con l'articolo presente nella pagina in cui vi trovate.

Nella colonna destra trovate la possibilità di fare ricerche per Tag e per Categorie, oltre che per autori.

Non sapete da dove partire? Spulciate sia la home della versione italiana del sito, sia quella inglese (sono leggermente diverse) oppure seguite uno dei link qui sotto.





DA DOVE PARTIRE? (Suggerimenti)

Un paio di contributi recenti

- Cinque domande aperte dopo il Covid [4] di Piero Bassetti

- Cooperazione e competizione: è ora di riavvolgere il nastro? [5] Di Francesco Samorè

Dagli inizi

- Da dove nasce la Fondazione Giannino Bassetti? In buona parte da questo incontro: Workshop sulla Fondazione Giannino Bassetti [6].

- La traduzione del famoso articolo di Bill Joy Perchè il futuro non ha bisogno di noi [7].

- Un breve saggio di Giuseppe O. Longo Tecnoscienza e globalizzazione [8].

- Un altro breve saggio di Fiorella Operto Robotica. Una nuova scienza [9].

- Il testo della lezione che Piero Bassetti ha tenuto alla London School of Economics nel 2003 Innovazione, rischio sociale e responsabilità politica [10].

- Il breve saggio di Piero Bassetti Nuova scienza e nuova politica [11].

- Una conversazione con Maria Antonietta Foddai Responsabilità e incertezza: nuove prospettive per l'agire responsabile [12]

e poi

- Open Data [13] di Angela Simone.

- Il momento Gutenberg della medicina contemporanea [14] di Alessandro Venturi e Stefano Regondi.

- Il dilemma del virus letale creato in laboratorio [15] di Margherita Fronte.

- Giustizia predittiva: un algoritmo a supporto delle decisioni [16] di Alessandro Scoscia.

- Farmaci: quale livello di sicurezza per prodotti innovativi? [17] di Giorgia Guerra.

- Biomedicina e democrazia deliberativa [18] di Margherita Fronte.

- What do epidemiologists do? Investigating a controversial symptomatology [19] in Colombia di Maurizia Mezza.

- La medicina di oggi con la saggezza di ieri. Da Ippocrate alla reverse innovation [20] di Federico Pennestrì.

- Le 'filter bubbles' non sono né temporanee né fragili, ma non sono un destino [21]. Intervista a Luciano Floridi da parte di Gabriele Giacomini (e tutta la serie di interviste successive [22]).

Ci sono alcune "serie" che si concludono dopo qualche episodio, altre invece che si dipanano in un tempo più lungo, ad esempio:

- Le recensioni e le sintesi del Journal of Responsible of Innovation [23], cui facciamo parte dell'Editorial Board, a firma Jonathan Hankins, a sua volta autore per la Fondazione di alcuni dei saggi.

- I contributi sul Bio-Haking [24] a firma Angela Simone.

Il sito di Fondazione Bassetti è cosa viva, un "archi-vivo" sia nei contenuti che nella sua struttura e negli strumenti di consultazione. Se avete suggerimenti, idee e intenzioni di collaborazione, non esitate a contattarci all'indirizzo info@fondazionebassetti.org

