Between Science & Society 2019 - Scienza e società verso il 2030

L'Italian Institute for the Future promuove il primo convegno internazionale "Between Science & Society" a Napoli, presso il Complesso di San Domenico Maggiore giovedì 10 e venerdì 11 ottobre 2019.

Dal sito dell'istituto: "Il 2030 è l'orizzonte degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, l'ambizioso programma per affrontare e risolvere le grandi sfide dell'umanità attraverso una combinazione di innovazione tecno-scientifica e nuove politiche sociali. Anche l'Unione europea, nel suo report 'Global Trends to 2030: Can the EU meet the challenges ahead', identifica una serie di sfide-chiave (innovazione tecnologica, cambiamento climatico, risorse energetiche e sostenibilità), a cui si aggiungono quelli dal report WHO 2030 dove figurano il gene editing e la resistenza antimicrobica."

10 e 11 ottobre 2019

Napoli

Complesso di San Domenico Maggiore

Ingresso da Vico San Domenico Maggiore 18

Qui [3] si può leggere l'intero programma.

Rendiamo disponibile l'abstract dell'intervento di Angela Simone che parteciperà alla sessione dal titolo CURARSI NEL TERZO MILLENNIO:

"Grazie alle nuove tecnologie di sequenziamento del DNA, nuove opzioni di diagnosi, prevenzione e terapia sono sempre più a disposizione.

Alcuni paesi (per esempio US, UK) stanno esplorando l'utilizzo di alcune tecniche di sequenziamento genomico (whole genome sequencing- WGS) come test di screening per i nuovi nati.

Questo tipo di test potrebbe avere un'applicazione più estesa e massiva se introdotto come test di routine per tutti i nuovi nati, insieme al pool di test di screening normalmente offerti dal Sistema Sanitario Nazionale. L'introduzione di questa tecnologia è quanto mai delicata per differenti motivi, di ordine etico ma anche sociale e di percezione pubblica.

Per questo Regione Lombardia, nel contesto del suo impegno a perseguire un approccio di Responsible Research and Innovation (RRI), ha introdotto nel 2018 il progetto RINGS - Responsible Initiative on Newborn Genome Sequencing. Scopo del progetto è creare un percorso che prevede sia uno studio di fattibilità, sia una consultazione strutturata pubblica (mini-public) su tutto il territorio lombardo, per saggiare la percezione dei cittadini su un'eventuale introduzione di questa tecnologia nel contesto sanitario regionale.

L'iniziativa è innovativa per due motivi: 1) perché si basa su un percorso partecipativo su ricerca e innovazione applicate in cui l'ipotesi zero (non introdurre il WGS come screening) è contemplata; 2) perché è supportata nella sua ideazione e sviluppo da un advisory board unico nel suo genere e composto da 10 esperti internazionali nel rapporto scienza e società (Foro Regionale per la Ricerca e l'Innovazione), il cui ruolo è proprio quello di accompagnare la Regione nell'applicazione dell'RRI.

L'attività RINGS verrà quindi presentata come esempio in itinere di un innovativo dialogo tra scienza e società nell'applicazione di tecnologie della precision medicine."



Aggiornamento: qualche immagine dell'evento:







