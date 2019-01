It's Circular Forum. Metodologie, visioni e pratiche di design circolare

Nei giorni 15 e 16 di aprile 2018 si è tenuto a Milano presso l'Auditorium Assimpredil Ance la prima edizione di It's Circular Forum [3], un forum su metodologie, visioni e pratiche di design circolare curato dal Distretto 5vie Art+Design [4] ed inserito nel contesto della Milano Design Week.

Due giorni di Tavola Rotonda con relazioni e interventi; le prime, di taglio scientifico, tenute da specialisti, ricercatori e docenti; i secondi orientati al coinvolgimento allargato ed alla divulgazione, tenuti da esperti provenienti dal mondo del Design, dell'Architettura e dell'Impresa.

Un Workshop che ha avuto il duplice scopo di aprire un dialogo a livello internazionale, creando una "rete di intelligenze" con il confronto delle caratteristiche delle diverse metodologie impiegate nella ricerca, e di identificare le best practice aumentando la consapevolezza condivisa.

Questi i temi affrontati:

- design e sostenibilità ambientale (forniture circolari, energie rinnovabili, prodotti interamente fatti di materiali riciclabili)

- design, ergonomia, sostenibilità sociale recupero delle risorse (new design per un recupero di pezzi o materiali/ri-manifattura) estensione della vita del prodotto (riuso e riutilizzo - riparazione e rivendita)

- information design, interaction design e comunicazione (co design e digitale, artigiananto e makers, design per un' etica riproduttiva e rigenerativa), prodotto come servizio (utilizzo del singolo prodotto da parte di più beneficiari), design e turismo circolare.

Fondazione Giannino Bassetti, tra i sostenitori del progetto, ha documentato l'evento con video e fotografie e come d'abitudine, rende disponibili le riprese in integrale e le fotografie delle due giornate.

INDICE DELLA PAGINA































Auditorium Assimpredil Ance, MilanoBenvenuto- Emanuele Tessarolo, Co-founder 5VIE art+design (video: parte 1)

ARCHITETTURA DI INTERNI ED ESTERNI

DESIGN E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, FORNITURE CIRCOLARI, PRODOTTI INTERAMENTE COSTRUITI CON MATERIALI RICICLABILI, UTILIZZO DEGLI SPAZI

Modera: Paola Maugeri (video: parti 1-3)

Speech

- Arthur Huang, Fondatore e CEO, Miniwiz (video: parte 1)

Tavola rotonda

- Jolanda Palmisani, Dipartimento di Biologia, Università di Bari Aldo Moro (video: parte 2)

- Prof. Orio De Paoli, Dipartimento di Architettura e Design, Politecnico di Torino & Ippolita Pensa, Architetto (video: parte 2)

- Daniela Ducato, Filiere industriali EDIZERO Architecture for Peace (video: parte 2)

- Luca Gnizio, Eco-social Designer (video: parte 3)

- Roberto Mangiavacchi, Vicepresidente Assimpredil Ance (video: parte 3)

- Gloria Zavatta, AMAT - Agenzia Mobilità Ambiente Territorio (video: parte 3)

DESIGN CIRCOLARE

DESIGN, ESTENSIONE E RIVIVIFICAZIONE DEL PRODOTTTO, RIELABORAZIONE DEI MATERIALI

Modera: Paola Maugeri (video: parti 4-7)

Speech

- Giorgio Caporaso, Architetto & Designer, Lessmore (video: parte 4)

Intervento

- Silvia Rinaldi, Chief Magic Officer, TXT Sense (video: parte 5)

Tavola rotonda

- Jan Jongert, Designer, SuperUse Studios (video: parte 5)

- Johann Bödecker, Fondatore e CEO, Pentatonic (video: parte 6)

- Avv. Lorenzo Biglia, Presidente, Giurì del Design (video: parte 6)

- Susanna Conte, Architetto, Magenta 43 (video: parte 6)

- Matteo Ragni, Designer, Matteo Ragni Design (video: parte 6)

- Luciano Galimberti, Presidente, ADI - Associazione per il Disegno Industriale (video: parte 7)

- Avv. Prof. Vincenzo Franceschelli, Diritto del Design, Università Milano-Bicocca (video: parte 7)



MATERIALI DEL FUTURO

NEW DESIGN, RECUPERO DELLE RISORSE, RIUSO E RIUTILIZZO DEI MATERIALI, REALTÀ AUMENTATA

Modera: Paola Maugeri (video: parti 8-10)

Speech

- Adriana Pontecorvo, Ferrarelle SpA (video: parte 8)

Tavola rotonda

- Prof. Maurizio Bettiga, Biotecnologie Industriali, Chalmers University of Technology (video: parte 9)

- Maurizio Montalti, Designer, Mogu (video: parte 9)

- Erez Nevi Pana, Designer, Vegan Design (video: parte 9)

- Anna Pellizzari, Executive Director, Material ConneXion Italia (video: parte 10)

- Silvia Rinaldi, Chief Magic Officer, TXT Sense (video: parte 10)

- Emanuele Bompan, Direttore responsabile, rivista Materia Rinnovabile|Renewable Matter (video: parte 10)



LUNEDÌ 16 APRILE

IL CIRCOLARE NELLA NOSTRA SOCIETÀ

PRODOTTO COME SERVIZIO, TURISMO CIRCOLARE, SHARING ECONOMY, MODA E SUPPLY CHAIN SOSTENIBILI, HUB CIRCOLARI

Modera: Cristina Gabetti (video: parti 11-13)

Speech

- Prof. Michael Braungart, Fondatore EPEA - The Cradle of Cradle to Cradle (video: parte 11)

Tavola rotonda

- Prof. Magda Antonioli, Turismo circolare, Università Bocconi (video: parte 12)

- Avv. Maria Luigia Franceschelli, Diritto della Moda (video: parte 12)

- Nicola Giuggioli, CEO Eco-Age - Manager Principia SGR (video: parte 12)

- Marta Mainieri, Esperta di Sharing Economy (video: parte 12)

- Michele Tosi, Direttore Area Incubatori e Nuove Imprese - Trentino Sviluppo (video: parte 13)

- Maria Stella Wirz & Matilde Battistini, Associazione Mercurio - Pinksie the Whale (video: parte 13)

- Mario Zambrini, CEO di Ambiente Italia (video: parte 13)

CIRCOLARITÀ MESSA A SISTEMA

SISTEMI CIRCOLARI, INNOVAZIONE, NORMATIVA E SOSTENIBILITÀ SOCIALE

Modera: Cristina Gabetti (video: parti 14-15)

Tavola rotonda

- Pierpaolo Abet, Fondatore, Global Sustainability Forum (video: parte 14)

- Raimondo Orsini, Direttore, Fondazione Sviluppo Sostenibile (video: parte 14)

- Francesco Petrucci, Redattore, Edizioni Ambiente (video: parte 14)

- Renato Galliano, Direttore Economia Urbana e Lavoro, Comune di Milano (video: parte 15)

- Maria Cristina Pinoschi, Direttrice, Area tutela e valorizzazione ambientale, Città Metropolitana di Milano (video: parte 15)

- Cristiana Rogate, Fondatrice, REFE (video: parte 15)



Fotografie dell'evento:







