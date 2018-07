Intervista a Denise Di Dio, esperta del Foro Regionale per la Ricerca e l'Innovazione.

di Redazione FGB [1], 29 Giugno 2018

Nel dicembre del 2017 è stato varato il Foro Regionale per la Ricerca e l'Innovazione [2] chiamato, con compiti consultivi, propositivi e informativi, a supportare la Regione Lombardia in tutte le decisioni e gli ambiti interessati dall'innovazione.

Prosegue la serie di interviste che la piattaforma Open Innovation [3] sta dedicando ai membri che costituiscono il Foro.

In questo post segnaliamo quella a Denise Di Dio dal titolo "Competenze, governance partecipata e regioni sempre più centrali per gli ecosistemi dell'innovazione"

Denise Dio Di è ricercatrice post-doc e Managing Director del gruppo di ricerca Tiresia (Technology and Innovation Research on Social Impact, centro di ricerca su Impatto Sociale e Innovazione Inclusiva) presso il Politecnico di Milano School of Management, fa ricerca sulle politiche di innovazione inclusiva e sui temi della governance e dei partenariati pubblico-privato per l'innovazione. Nel 2014 ha iniziato a lavorare per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), partecipando come esperta al G7 Scienza 2017. In precedenza aveva guidato la nascita della policy a sostegno delle startup della Camera di commercio di Milano e l'avvio dell'incubatore Speed Mi Up con l'Università Bocconi e il Comune di Milano.

Le domande poste nell'intervista:



Qual è stato il percorso professionale che l'ha portata all'innovazione inclusiva?

Qual è stato poi il suo ruolo come consulente del Miur?

Cosa intende per fratture di governance nell'innovazione?

Come ha visto cambiare le strategie pubbliche italiane sull'innovazione?

Lei ha indirizzato bandi per milioni di euro per start up nel settore digitale: come valuta la crescita di queste realtà innovative negli ultimi anni?

Come si può modificare questo quadro?

Leggi l'intervista nella piattaforma di Open Innovation. [4]

---------------



Mostra/Nascondi i link citati nell'articolo

Link citati nell'articolo: 1] /schedabiografica/Redazione FGB 2] https://www.fondazionebassetti.org/it/focus/2017/12/nasce_il_foro_regionale_per_la.html 3] https://www.fondazionebassetti.org/it/focus/2017/05/responsible_research_and_innov_1.html 4] http://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/prospettiva-aperta/news/competenze-governance-partecipata-e-regioni-sempre-piu-centrali-per-gli-ecosistemi-dellinnovazione