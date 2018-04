Presentata la U4I Fondazione dedicata alla valorizzazione della ricerca interuniversitaria.

di Redazione FGB [1], 14 Aprile 2018

L'11 aprile 2018 in Fondazione Giannino Bassetti è stata presentata University for Innovation U4I [2], prima Fondazione interuniversitaria italiana dedicata al trasferimento tecnologico e impegnata nello sviluppo sinergico di brevetti, ricerca e innovazione scientifica.

La Fondazione è costituita dalle Università di Bergamo, Milano-Bicocca e Pavia con l'obiettivo di diffondere la cultura dell'innovazione, valorizzare la ricerca di frontiera, richiamare importanti investitori internazionali e valorizzare un portafoglio unico di brevetti e di spin off: "There is no progress without innovation: we need to turn ideas into projects, and projects into progress."

Rendiamo disponibili le riprese dell'intera conferenza e una serie di link per approfondimento:







Link utili:

-------------



Alcune fotografie dell'evento:







------------





Mostra/Nascondi i link citati nell'articolo

Link citati nell'articolo: 1] /schedabiografica/Redazione FGB 2] http://www.u4i.it/ 3] http://www.u4i.it/ 4] https://www.unimib.it/comunicati/ricerca-e-imprese-pi%C3%B9-vicine-nasce-university-innovation 5] http://news.unipv.it/?p=30238 6] http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-a1d46bd5-99c7-43e8-bdf5-01b894011f75.html 7] https://www.youtube.com/watch?v=pcUL1XpQm5s 8] https://www.youtube.com/watch?v=i6z5_BAjE5w&t=13s 9] https://www.youtube.com/watch?v=sZ5Oo2r3ANs