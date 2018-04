Intervista ad Agnes Allansdottir, esperta in monitoraggi dell'opinione pubblica ora nel Foro regionale lombardo per l'innovazione.

A dicembre del 2017 è stato varato il Foro Regionale per la Ricerca e l'Innovazione chiamato, con compiti consultivi, propositivi e informativi, a supportare la Regione Lombardia in tutte le decisioni e gli ambiti interessati dall'innovazione.

La piattaforma Open Innovation sta dedicando una serie di interviste ai membri che costituiscono il Foro.

In questo post raccogliamo le domande poste ad Agnes Allansdottir, islandese di nascita e italiana d'adozione da oltre vent'anni, chiamata da Regione Lombardia a far parte del Foro regionale per l'innovazione e la ricerca scientifica.

Psicologa sociale, esperta di Social Studies of Science and Technology e di Citizen's deliberation and public partecipation, Allansdottir ha fatto parte di gruppi selezionati dalla Commissione europea per monitoraggi dell'opinione pubblica sull'impatto di tecnologie e tecnoscienze. In Italia ha insegnato per anni psicologia della comunicazione e comunicazione della scienza all'Università degli Studi di Siena, oltre a collaborare con la Fondazione Toscana Life Sciences nell'ambito della ricerca e dell'innovazione tra pubblico e privato.

Queste le domande poste nell'intervista:

- Il potenziamento delle funzioni cerebrali come tema 'sensibile'. Ci spiega di cosa si tratta?

- Che reazioni avete registrato nelle vostre interviste nei diversi paesi Ue?

- Nella sua lunga esperienza di ricerca di psicologia sociale su questi temi, cosa è cambiato negli anni nel rapporto tra comunità scientifica e opinione pubblica?

- Che ruolo pensa possa svolgere il neonato Foro lombardo?

Leggi l'intervista nella piattaforma di Open Innovation. [2]

