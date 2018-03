Intervista a Mario Calderini, uno dei dieci esperti del Foro lombardo per l'innovazione.

di Redazione FGB [1], 29 Marzo 2018

A dicembre del 2017 è stato varato il Foro Regionale per la Ricerca e l'Innovazione [2] chiamato, con compiti consultivi, propositivi e informativi, a supportare la Regione Lombardia in tutte le decisioni e gli ambiti interessati dall'innovazione.

La piattaforma Open Innovation [3] sta dedicando una serie di interviste ai membri che costituiscono il Foro.

Recentemente è stata pubblicata l'intervista a Mario Calderini; ordinario al Politecnico di Milano, direttore dell'Alta Scuola Politecnica (promossa da PoliMi e Politecnico di Torino), Calderini ha fondato e dirige Tiresia, centro di ricerca in Innovazione e Finanza per l'Impatto Sociale della School of Management del Politecnico milanese. Su questi temi, come consigliere del MIUR, ha avviato le prime politiche dedicate del governo italiano, oltre a essere membro governativo della task force del G8 sugli investimenti a impatto sociale.

Queste le domande poste nell'intervista:

- Professore, come è arrivato a percorrere la strada dell'innovazione sociale?

- In che modo le nuove tecnologie a medio e basso costo, ora disponibili per nuovi modelli di intervento sociale, possono fare la differenza?

- A proposito di partnership interessanti tra profi e non-profit e utilizzo di strumenti innovativi, ritiene che vi sia una sensibilità nuova?

- Ha citato il settore privato. E le istituzioni? Quanto riconoscono questa nuova centralità dell'innovazione per rispondere ai bisogni sociali?

- Così l'Unione europea. L'Italia come si sta muovendo?

- Che novità può rappresentare per l'Italia il Foro regionale lombardo, il primo costituito da un'amministrazione locale?

- Quanto può incidere una comunicazione istituzionale centrata sui risultati più promettenti della ricerca scientifica e tecnologica?

Leggi l'intervista nella piattaforma di Open Innovation. [4]

