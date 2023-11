Per un futuro inclusivo: Future for all, workshop

di Redazione FGB [1], 9 Novembre 2023

STEP [2] FuturAbility District organizza il workshop Future for all: per un futuro inclusivo [3], Martedì 21 Novembre 2023

Anticipare il futuro, definire le diversità a venire (proiettandosi al 2033), ma anche le paure e le opportunità, significa disegnare spazi, servizi, ecosistemi di prodotti che siano accessibili a tutte le persone. E per essere a prova di fragilità il fattore umano deve essere al centro di ogni azione di progetto e trasformazione: al designer tocca il compito etico di anticipare comportamenti e tendenze socioculturali, non solo di rispondere al mercato.

Giulio Ceppi, architetto e designer e il giornalista Antonio Giuseppe Malafarina terranno un incontro in cui si parlerà di inclusività su scale diverse, dal cucchiaio alla città, considerando l'inclusività non come un concetto da applicare alla progettazione, ma come un vero e proprio punto di partenza del Design, come gli studenti della Scuola del Design del Politecnico di Milano stanno provando a fare in un laboratorio sperimentale di tesi.

L'incontro si svolgerà presso STEP FuturAbility District_Theatre, Milano, è gratuito previa prenotazione QUI [4]



