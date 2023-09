Tecnologie per gli ambienti di vita

di Redazione FGB [1], 13 Settembre 2023

Il 15 e 20 settembre nell'ambito delle celebrazioni per i 100 anni del CNR, il Polo di Lecco si racconterà a stakeholders selezionati e ad un pubblico più ampio del territorio con diverse iniziative per far conoscere gli istituti insediati, le loro attività e il contributo che offrono al progresso scientifico del Paese.

Il 15 settembre il programma prevede un evento conferenziale dal titolo "Tecnologie per gli ambienti di vita: la ricerca per la persona [2]". L'evento vedrà attori istituzionali ed esperti del settore confrontarsi sul tema delle tecnologie per gli ambienti di vita e sarà la cornice all'interno del quale saranno presentati i risultati del Progetto Europeo H2020 "MindBot - Mental Health promotion of cobot Workers in Industry 4.0 [3]" di cui Stiima-Cnr è partners.

L'evento sarà disponibile in diretta streaming con traduzione simultanea in italiano che in inglese, collegandosi a questo link [4].

TECNOLOGIE PER GLI AMBIENTI DI VITA: LA RICERCA PER LA PERSONA

15 settembre 2023

POLO CNR di Lecco

Via Previatin. 1/e Lecco

SCARICA IL PROGRAMMA [5]

Con uno sguardo rivolto al futuro, il Polo CNR di Lecco invita inoltre il giorno 20 settembre nei laboratori di ricerca del Campus studenti, docenti, appassionati e interessati. Verranno presentate le attività di ricerca e i diversi percorsi di formazione disponibili anche attraverso la testimonianza di giovani che hanno svolto esperienze formative negli anni passati (PCTO, ITS, Tesi, Dottorati) e che illustreranno il proprio percorso al CNR.



