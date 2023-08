Editoria e Innovazione. Un bando di dottorato.

di Redazione FGB [1], 28 Luglio 2023

Nell'ambito del Dottorato di Interesse Nazionale in Scienze del Patrimonio Culturale coordinato dalla Scuola di Dottorato dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata è previsto anche per quest'anno il curriculum Editoria e Innovazione: contenuti, processi, tecnologie.

L'obiettivo è formare ricercatori e professionisti altamente qualificati in grado di ideare, sviluppare e gestire idee progettuali per un approccio ai prodotti editoriali innovativo, partecipativo, inclusivo, anche per incentivarne e governarne la transizione digitale.

Sono previste sei borse di studio co-finanziate dalle imprese Edra, Fondazione Giannino Bassetti, Edizioni Centro Studi Erickson, Fondazione LIA, Zanichelli Editore e Ediser, la società di servizi dell'Associazione Italiana Editori.

Il bando ha scadenza alle ore 12 del 25 agosto 2023.

QUI [2] e QUI [3] per ulteriori informazioni.



